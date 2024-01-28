羅浮宮鎮館三寶：米羅島的維納斯像(Vénus de Milo)、薩拉米斯島的勝利女神（ Nike of Samothrace）以及達文西(Leonardo da Vinci)的《蒙娜麗莎》(Monna Lisa)，其中蒙娜麗莎是三寶當中的唯一畫作，可能也因為如此，也成為最容易遭攻擊的一件作品。

達文西有好幾個人像畫作，比如《班琪的畫像》、《抱銀鼠的女子》、《美麗的費隆妮葉夫人》，這都是受託所繪，完成之後就交給委託人。但是《蒙娜麗莎》卻一直留在達文西身邊，也就是說沒有交付。為何如此?一種看法是他可能對作品不滿意，想找時間完成，然而達文西晚年的時候已提不動筆了，就這樣一直放著。在達文西死後，他的畫作便歸學徒們所有，而法國國王法蘭索瓦一世很喜歡這幅畫，就以4000銀幣買下，就這樣掛在楓丹白露宮收藏。據說是掛在國王的浴室裡，而熱水的蒸氣導致畫的表面受潮，顏料就此出現裂紋，這算是最早對《蒙娜麗莎》的破壞，雖然國王是無心的。

到了路易十四時代，這位「太陽王」也很喜歡《蒙娜麗莎》，將它移到凡爾賽宮，而法國大革命後，自1797年開始，《蒙娜麗莎》開始在羅浮宮永久展出。起初《蒙娜麗莎》在藝術界之外並不廣為人知，但在1860年代開始，一部分法國知識分子，開始稱讚它是文藝復興時期繪畫的傑作，引發了群眾來看畫的熱潮，也就被有心人士覬覦。

1911年8月20日，在羅浮宮內擔任油漆匠的義大利人溫琴佐•佩魯賈(Vincenzo Peruggia)，他選擇星期六偷竊，所以館方直到22日星期一才發現，立即祭出高額懸賞金，雖然沒有畫作的下落，但是在各媒體的持續報導下，《蒙娜麗莎》因失竊而爆發出巨大的知名度。

由於新聞鬧得很大，佩魯賈不敢銷贓，將這幅畫藏在公寓的行李箱裡兩年之久，後來佩魯賈帶著它回到了義大利，把它放在義大利佛羅倫斯的公寓裡一段時間。之後他終於試圖將其變現，聯繫佛羅倫斯一家美術館老闆馬里奧•弗拉泰利(Mario Fratelli)，老闆一看就知道這是真貨，報警將他逮捕。

1956年，《蒙娜麗莎》送到法國蒙托邦（Montauban）的一家博物館展出，結果遭一名蓄意者朝畫作潑灑酸性液體，導使畫作下方嚴重受損，必須裁掉，導致畫的尺寸變小。同年12月30日，一位名叫維勒加斯（Ugo Ungaza Villegas）的玻利維亞人，朝著畫扔石頭，導致表面被石頭刮掉一塊顏料，後來得到修復。

在此事件後，博物館開始加裝對《蒙娜麗莎》的防護，在畫外裝設防彈玻璃，並且在巡迴展的時候，也要強化安保工作。

1962年12月至1963年3月，法國政府將其借給美國，在紐約市和華盛頓特區展出。然而，在紐約大都會藝術博物館展出時，竟發生灑水裝置故障，而差點被水浸濕，所幸防彈玻璃擋下了。

1974年4月，《蒙娜麗莎》送到東京國立博物館展出，結果一名身障女性因為對博物館的身障保護政策不滿，用紅色噴漆噴。此時畫外已經有防彈玻璃保護，不構成大礙。

2009年8月2日，一名俄羅斯裔女性因申請法國公民身份被拒，在博物館商店購買的一隻馬克杯，回到展區砸向畫作。2022 年 5 月 29 日，一名偽裝成虛弱老婦人的男子，坐在輪椅上進入展廳，拿出藏在輪椅下的蛋糕，對《蒙娜麗莎》抹上奶油，理由是呼籲大家重視氣候變化。所幸有防彈玻璃，因而畫作完好無損。

最新的一起破壞事件就是2024年1月28日，2024年1月28日，法國2名女子向《蒙娜麗莎》潑湯，由於畫作前面有防彈玻璃保護，因此未有受損。