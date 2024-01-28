再過10來天就要過農曆春節，如何在龍年在街上秀出最拉風的、最引人注目的造型，已經開始有人在傷腦筋了。有網民在飛機上拍到一個女乘客的造型並上網分享，確實令人腦洞大開，不過有這膽子而且願意做此造型的人恐怕不多——燙一個生肖龍頭。

陸媒《快科技》報導，近日有北京網友發現，自己搭乘的飛機上前排一名女乘客竟然燙了款生肖「龍」頭，直呼「太酷了！」

據視頻拍攝者表示，當時搭乘飛機，因為這位超級顯擺的女乘客就在他的前一排，頭髮燙成一個誇張的龍頭，在飛機上所有人都能看到。當時這名網友的第一感受就是覺得太酷了，影片在網路傳開之後，許多網民在北京各地都也都「抓」到了她頂著龍頭引人注目、四處行走的影像。

無獨有偶，不久前浙江一女子也做了個龍年專屬髮型。在網友分享的視頻中，該女子頭頂「龍首」出街，引發路人圍觀。詢問為何燙龍首髮型？這名女子說：「龍頭一抬，好運自來。」

大陸網友也就此紛紛評論道：「右手趕緊畫一道彩虹」、「今年最拉風的造型」、「龍年的超級顯眼包」、「托尼老師和美女都是狠人，一個敢做造型，一個敢炸街」。