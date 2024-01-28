韓國男偶像車銀優有「臉蛋天才」美名，帥氣形象加上能歌善舞迷倒萬千少女。出身男團「ASTRO」的車銀優2月將推出個人專輯，但近日社群上瘋傳他竟到美國幽會「最美茱麗葉」奧莉薇亞荷西（Olivia Hussey）的女兒英迪雅艾斯利（India Eisley）；畫面曝光掀起轟動，車銀優的經紀公司也火速發聲澄清。

最近X（前身推特）上瘋傳多張車銀優和一名外國美女約會的照片，兩人在洛杉磯的一間咖啡廳，面對面喝咖啡聊天，像是談戀愛的小情侶；許多喜愛車銀優的粉絲都被照片震撼到，有人更發現他的對象竟是英迪雅艾斯利，她是歌手大衛葛倫艾斯利和奧莉薇亞荷西的女兒。

車銀優被爆出幽會英迪雅艾斯利，經紀公司Fantagio急忙澄清是在拍MV。（圖／摘自X（前身推特））

車銀優戀愛消息在網上傳得沸沸揚揚，他的經紀公司Fantagio急忙發聲澄清，指出車銀優的確在美國，網傳約會畫面其實是MV拍攝現場，英迪雅艾斯利是他主打歌MV女主角，並非女朋友；Fantagio也預告車銀優的第一張個人專輯，將在2月15日發行。

英迪雅艾斯利是美國歌手大衛葛倫艾斯利和「最美茱麗葉」奧莉薇亞荷西的女兒，承襲爸媽超強基因，外型亮眼的她也踏入演藝圈，出演過美劇《我即黑夜》、電影《決戰異世界：未來復甦》。