112學年HBL高中籃球甲級聯賽8強賽階段的單循環賽進入到第4天，松山高中、東泰高中維持不敗金身，28日分別擊敗對手後，以4連勝進入29日休兵日。

松山高中28日在板橋體育館以82比64擊退三重商工，本階段狀態不錯的主力林現惟、葉旭森繳出「雙十」數據，林現惟21分、11籃板，葉旭森17分、23籃板，另一位先發查傑贊助14分。

東泰高中28日交手8強賽階段狀態也調整不錯的南山高中。上半場打完陷入落後，不過下半場透過防守降低南山投籃命中率，一步步收回失土，其中第4節僅被南山投進8分，最終東泰94比75保住連勝。

東泰高中主要靠先發五虎應戰，替補僅用了1個第6人全億，先發共4人得分雙位數，傅宥翔、韓得勝各27分，韓得勝並拉下21籃板，蔡承翰22分、12助攻、7籃板。

男子組衛冕軍光復高中81比58輕取錦和高中，和能仁家商暫時3勝1敗保有爭取4強機會。

女子組目前4天賽程打完北一女中、普門中學同為4勝0敗，陽明高中、金甌女中及尋求連霸的淡水商工都是2勝2敗緊追在後。