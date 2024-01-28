美國著名的論壇《Reddit》上有篇文章相當的火，一位名為Glamgalax的網友分享了一個故事：一名男子由於在飛機上不停放屁還大放異彩，最後航空公司請下了飛機。

發文者表示，這件事情發生在兩週之前，地點在美國航空公司一架從鳳凰城飛往德州的航班上。該用戶寫道：「那天我坐在從鳳凰城飛往奧斯汀的航班上，事情就發生在我座位的附近。我只是覺得很有趣才分享的，我沒有拍攝任何視頻。」

PO文者表示，他搭乘的趟航班上有一名男子，從男子的語氣聽出來他好像宿醉未退，而且對航空公司的服務有點不滿，一直在低聲抱怨些什麼。幾分鐘過去後，大多數乘客都登上了飛機，這名男子突然大聲說道：「你覺得這麼做粗魯麼？你覺得這個味道怎麼樣？」然後，這名男子就開始大聲放屁。

如果只是這樣，那就沒什麼特別的了。但這名男子的怪異行為並沒有就此結束，當其他乘客都落座並開始吃一些零食時，該男子又一次大聲說道：「好吧，朋友們，讓我們一起來吃一下世界上最臭的食物。」也許這名男子是認為邊上人吃的東西味道不太好，但是他說的「最臭的食物」應該是他放的屁。

這名男子的行為，加上他剛剛放的臭氣熏天的屁，引發了其他旅客的不滿。男子隔壁排的一名乘客稱：「如果你不喜歡，你可以坐私人飛機。」

該男子顯然還沒意識到問題所在，他回了一句：「這太粗魯了。」這時候另一名乘客插了一嘴：「我想我們都同意你才是這裡最粗魯的那個。」

由於飛機上發生的口角，這架本來已經離開登機口向跑道滑行的飛機停了下來。機組人員透過飛機上的廣播說：「很抱歉被打擾，但我們現在正在返回登機口，我們會在收到更多的信息後向您通報。」

隨後，一名女空服員走近這名放屁的男子，告知他不能留在飛機上。當時那名男子還跟空服員說，他不明白為什麼要把他從飛機上帶走。但是乘務員表示，當他下飛機後，會和他討論為什麼被請下飛機的原因。

最後，這名Reddit的用戶描述稱：「當時那名男子站起來，抓起包，悄悄地下了飛機。當他離開時，我們都鬆了一口氣，如果他留在飛機上的話，我想很多人都會因為他接下來可能說的事情和做的事情而感到緊張。」

幸運的是，這班航班只因為這件事延誤了15-30分鐘。這名論壇用戶誇獎了美國航空公司處理問題的效率。

另一名在同一航班上的乘客則發文表示：「我可以證明那是一次糟糕的飛行，我不知道是什麼時候機艙氣味變得如此難聞，但是機艙裡有很多不同的難聞氣味。令人驚訝的是，他平靜地離開了飛機，我能聽到他離開時一直在喃喃自語我不明白。」