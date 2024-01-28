屏東縣各宗教團體聯合祈福活動在今年邁入第10年，屏東縣佛教會也參與10年從未缺席，「以愛為名‧迎春祈福」28日在潮州妙光禪寺登場。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣各宗教團體聯合祈福活動在今年邁入第10年，屏東縣佛教會也參與10年從未缺席，「以愛為名‧迎春祈福」28日在潮州妙光禪寺登場。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣各宗教團體聯合祈福活動在今年邁入第10年，屏東縣佛教會也參與10年從未缺席，「以愛為名‧迎春祈福」28日在潮州妙光禪寺登場，縣長周春米親率各局處長到場為縣民祈求新的一年身心健康，住持釋見引有感縣府團隊的付出，正研擬捐贈救災空拍機給屏東消防局。

妙光禪寺住持釋見引表示，屏縣府所舉辦的迎春祈福法會，屏東縣佛教會10年來都沒有缺席，在歷任縣長帶領下，透過宗教祈福活動，讓屏東縣所有人民百姓感到安樂安康幸福，也祈求國泰民安、風調雨順、世界和平。

釋見引法師還特別提到，前陣子自己手部骨折，準總統賴清德、縣長周春米在獲知消息後，都曾致電關心，細節決定關鍵，足以證明2位都是親政愛民的父母官，而去年明揚大火事件，她看到縣長率領縣府團隊衝鋒在第一線指揮若定，屏東縣佛教會也在第一時間協助、祝禱，希望逝者往生淨土，傷者與家屬及救難人員早日遠離傷痛陰霾，只要有需要的地方，佛教團體絕對不缺席。

「屏東人有周春米縣長帶領，真的很幸福！」釋見引法師說，屏東縣的全人照顧，在周春米帶領的縣府團隊努力下，成績相當好，各項建設、福利措施縣民們有目共睹，她也代表捐贈20萬給消防局弟兄，未來包括特搜大隊所需的救災空拍機也正在研議，包括先前已捐贈特搜大隊130餘萬元，盼藉此感謝消防弟兄的付出及犧牲。

周春米表示，屏東縣內舉辦聯合祈福法會迄今已邁入第10年，感謝各宗教持續發揮著安定人心的重要角色，並給予縣政推動上諸多鼓勵與支持，讓屏東年年越來越好，也希望藉由宗教祈福的儀式，為各行各業鄉親們帶來祝福與平安的力量，讓民眾喜迎金龍賀新歲，萬事如意福滿堂。