日本桌球運動員福原愛年少成名，青少年時期待在大陸訓練，因此能說一口流利的中文，東北口音讓許多大陸民眾感到親切，對她格外有好感，2004年在日本傳遞奧林匹克聖火，是體壇的知名人物，她2018年結束職業生涯，近年傳出從事體育相關的工作，日前更嘗試直播帶貨，但表現卻被網友批評。

福原愛28日在抖音直播帶貨，約晚上7點開始直播，8點50分結束直播，直播時間約1個小時50分鐘，福原愛直播中賣洗潔精、襪子、零食、牙膏、衛生紙等等商品，大多時間都是由另外一名女主持人講解，福原愛就回「對對對」、「嗯嗯嗯」，就讓網友不滿批評應該要讓福原愛多說。

根據陸媒《梨視頻》報導，福原愛直播總觀看人數超過74萬，直播成交數量超過2千件，但帶貨金額不足2.5萬元人民幣（約11萬元新台幣），交易量雖然還不錯，但是物品單價不高，所以賺的不多。

大陸網友們對此發表意見：「其實我覺得也蠻好的！有喜歡她的粉絲去支持她」、「她人很nice啊！」、「這粉絲量…確實不多啊」。