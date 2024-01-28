川普公開主張在中美貿易關係上取消中國「最惠國」待遇，專家認為一旦落實，中國商品進口美國將被課微逾40％關稅。

他去年底已提出對包括中國等所有國家進口商品課徵10％關稅，並對稅率更高的貿易夥伴徵收對等關稅來報復。

但華盛頓郵報引述知情者的消息報導，川普私底下與多位顧問討論，針對所有中國進口商品課微60％關稅的可能性。

來自共和與民主兩黨的經濟學家均認為，不管是川普公開主張或私下討論的關稅政策，只要執行都會美國乃至全球經濟造成重大衝擊，影響性遠超過他首任期間發動的貿易戰。

反課關稅的右翼智庫「稅收基金會」（Tax Foundation）經濟學家約克（Erica York）說，川普2018年到2019年間發動貿易戰對經濟帶來立即性破壞。他現在著手關稅計劃的影響性將更大，對全球貿易威脅程度將是數百年來未曾見過。

除了針對中國，川普甚至提出所有進口美國總值約3兆美元的商品課「全球性底線關稅」，為他首任期內被調高關稅的那些特定進口商品規模逾9倍。

大部份專家認為全面調高關稅的苦果，最終是由美國消費者與企業來承擔而非中國政府。