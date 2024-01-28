新國會藍綠白3黨席次不過半，民眾黨8席成為關鍵少數，黨主席柯文哲再出招，要求藍綠候選人到黨團溝通，且採閉門會議方式。而民進黨立院黨團總召柯建銘則批，民眾黨這場拜會是毫無意義的「私設刑堂」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉28日就表示，「柯文哲到2月1日就結束了，而且他現在玩得越過分，賴清德就非要除之而後快，所以柯文哲不懂這個道理」，引發討論。

吳子嘉28日在網路節目《董事長開講》中表示，「柯文哲到2月1日就結束了，而且他現在玩得越過分，賴清德就非要除之而後快，所以柯文哲不懂這個道理」，吳子嘉更接著說，「這有兩個字，一個是『藏』、一個是『用』，藏、用之間要懂的運用，不能只有用而沒有藏」。

吳子嘉坦言，「柯文哲就是一直衝，從來不知道謙虛、蹲下來、反省，就一直不斷地到處佔便宜，高姿態、口氣很大」，吳子嘉最後更說，「我跟你保證柯文哲到2月1日就結束了；再保證，以賴清德的個性絕對不會放過他，他自己也知道」。