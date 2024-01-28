機油若不定期更換，可能會造成愛車馬力下降、引擎縮缸等安全性問題。一位男子近日在家為寶貝機車換了好市多的科克蘭5W-30全合成機油（汽車機油），大讚好市多機油是神油，「這油撐了1年多」，貼文曝光後引發熱議，有內行人警告，該款好市多機油其實是低鋅磷的節能標章機油，長期使用後，「機車凸輪軸和軸承容易提早下課（更換）」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自從2022年11月更換好市多神油後，他的機車騎了1千公里，因此又到了更換機油的時機，「這油撐了1年多，不要問為何沒半年，這油是SP等級（美國石油協會分級最高等級）的，1年是沒問題」，同時附上3張原PO換掉相當混濁烏黑的機油照片。

對此，許多網友紛紛回應，「…機油不管公里數有沒有到都要換，這是常識…」、「這引擎如果拆開一定很精彩」、「看那個油的狀況跟量，這引擎…嗯…」、「SP認證算是幼兒園等級的認證…」、「不是說油不好，你看你漏下的油，這時間太久了」。

另外有內行人說明，「好市多5W-30是節能標章機油，鋅磷含量不足長期用久了，機車凸輪軸和軸承容易提早下課，速克達要使用5W-30機油，請選其他大廠無節能環保標誌」、「原廠手冊不建議15W-40還稀的油，有遇過客人加這機油引擎掛掉」。

原PO則補充，自己平時少騎機車，「我就來見證奇蹟了，看這神油是否能打破10萬公里壽命沒大修引擎，但10萬公里我要88年的時間，這證明就請我孫子來回覆」。