新科立委將在2月1日報到，同天將舉行立法院正副院長投票，而拿下8席的民眾黨喊出4項國會改革訴求，要藍綠表態，後又拋出藍綠立法院正副院長參選人到民眾黨「面試」，引發外界議論。針對民眾黨被視為關鍵的8票會如何投？前立委沈富雄認為，其實民眾黨主席柯文哲早就已經決定了。

針對立院龍頭之戰，民眾黨8票會怎麼投？沈富雄28日在政論節目《 TVBS戰情室》 中表示，其實他覺得，柯文哲心裡已曉得要怎麼做了，但是他要裝好看一點，要以小搏大，什麼事情都要賺點名聲。總之柯文哲已經決定了 。

沈富雄指出，聽到柯文哲要面試，他把這件事搞到有點面試的味道，以為這樣大家就怕了。不過，大家曉得，也許他那8票要怎麼投，老早就已經定案了。

主持人問到，幾天前您曾說過，柯文哲會分裂投票 。沈富雄回應表示，因為已經有兩個很精明的人講過，就是前立委蔡正元和資深媒體人何啟聖。不過，國民黨的反應是， 若不讓國民黨不分區立委當選人韓國瑜當選，立委江啟臣就退出，這樣也沒戲唱，柯文哲大概不會玩這一套。