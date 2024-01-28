長榮航空秉持開放的態度，持續提出可行方案與桃園市機師職業工會(機師工會)協商，最終雙方達成共識，共創守護旅客權益與勞資和諧的雙贏局面。長榮航空也特別感謝行政院、勞動部、交通部、民航局、桃園市勞動局居中協調。
長榮航空照顧員工的初心從未改變，近年公司不斷提高員工待遇與福利。未來在符合企業永續經營、合理與可行性的原則下，將持續增進員工的薪資福利，期盼在勞資雙方和諧氣氛下，共同努力繼續提供旅客最安全、最優質的航空服務。
機師工會長榮分會與長榮航空公司間之勞資爭議，近日在行政院鄭文燦副院長與勞動部等主管機關積極協調、協助下，今（28）日晚間，勞資雙方終於就勞資爭議事項逐項達成協議，並在主管機關見證下，於行政院正式簽約，讓此次爭議畫下句點。
長榮航空秉持開放的態度，持續提出可行方案與桃園市機師職業工會(機師工會)協商，最終雙方達成共識，共創守護旅客權益與勞資和諧的雙贏局面。長榮航空也特別感謝行政院、勞動部、交通部、民航局、桃園市勞動局居中協調。
長榮航空照顧員工的初心從未改變，近年公司不斷提高員工待遇與福利。未來在符合企業永續經營、合理與可行性的原則下，將持續增進員工的薪資福利，期盼在勞資雙方和諧氣氛下，共同努力繼續提供旅客最安全、最優質的航空服務。
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