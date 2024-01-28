B-21長程隱形戰略轟炸機首飛2個月後已進入低速生產階段

美軍新一代B-21突襲者（Raider）長程隱形戰略轟炸機在首飛2個月後已進入低速生產階段。軍事專家說，B-21的生產結合美軍「下一代空優」(NGAD) 計畫，顯示美國認真重視與中國的大國競爭，將重新建構戰略武力，以有人與無人機團隊的結合，在新一代與中國的空中戰力競爭中取得勝利。

《美國之音》引述《突發防務》（Breaking Defense）的報導說，五角大廈已明確表示B-21隱形轟炸機正在生產中。美國國防部負責採購與後勤維護副部長威廉·拉普蘭特 (William LaPlante) 證實，B-21已獲批准低速生產。雖然合約金額和交付日期尚未公佈，但媒體曾估算，B-21的成本約為每架近7億美元。

美國空軍計畫部署至少100架B-21轟炸機，在2020年代中期進入現役使用。B-21將取代老舊的B-1B槍騎兵超音速轟炸機和B-2幽靈隱形轟炸機。B-21將與76架升級後的B-52J轟炸機一起成為未來美國戰略空軍的核心。

台灣國防安全研究院副研究員舒孝煌受訪時表示，美國空軍主力在1990年代蘇聯瓦解之後有很長一段時間發展遲緩，因為美國認為它在全球已經沒有重大敵人。在經過20年後，反恐戰爭時代已經過去，現在發現更面臨高端先進的敵人。

他表示，雖然目前並不清楚第6代戰機和「下一代空優」（NGAD）的這一套空中作戰系統是什麼，但依照目前的想像，可能包括隱形性能非常好的隱形戰機，以及人工智慧輔助飛行。此外，美國海軍下一代艦載機F/A-XX計畫也已展開。

報導說，過去B-2轟炸機只生產了大約10多架，新的B-21預計要量產100架，顯示美國空軍將重新再重視戰略武力的建構。此外，美軍將採購至少1000架無人機僚機，也預計採購200架新的「下一代空優」戰機，每架將配備2架無人機僚機。

台灣資深軍事專家宋玉寧表示，B-21的戰略構想所要面對的首要強敵就是中國。中國解放軍在印太地區的反介入/區域拒止（A2/AD）戰力，包括東風系列反艦彈道導彈，對美國在西太平洋的部署，不論是航空母艦還是海外基地都造成威脅。B-21並借由其優異的隱形性能，從視距外點穴式地攻擊重要目標，扮演壓制解放軍反介入/區域拒止的角色。

軍事新聞網站《戰區》（The War Zone）說，第一架 B-21正處於成熟階段，其配置很大程度地代表了生產型飛機，而不是傳統意義上的原型機，該計畫的目標是加快飛機的開發和測試並降低成本，試飛2個月後就低速生產，2020年代中期就要交付。陸媒《環球時報》認為，這種「邊試飛邊生產」的模式，很可能「欲速則不達」，或像F-35戰機一樣，因為不成熟的軟硬體而問題不斷。

舒孝煌指出，美國空軍對B-21的要求是大量生產、簡化後勤維修、降低操作成本，這比較不需要先進或高風險的技術來解決，反而可能是運用成熟的商用技術。他相信B-21將大量沿用B-2上面已經成熟的科技，而且機上也會保留相當多餘空間，以備未來升級及改進。反而是中國自己的隱形遠端轟炸機轟20，到現在還是只聞樓梯響，有沒有人要下來都還不知道。