民眾黨台中市黨部的里長培訓營，出現一位92年次的廖家嫻，準備投入下次里長選舉。民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，她是未來之星。

廖家嫻自我介紹，她跟媽媽學美甲，媽媽來自越南。有一部分的原因是一些阿姨姐姐的客人，希望里上可以改進。廖家嫻問，如果出馬選里長，願意支持嗎？客人都說會支持，所以會想出來選里長。

廖家嫻自謙，如果當選就是做熱誠和服務，不管是寵物、里民吵架等，由於她是新住民，也算是有調和的經驗。其他例如通水溝，都可以去學習，她也可以下去做，也不會害怕。