民眾黨台中市黨部的里長培訓營，出現一位92年次的廖家嫻，準備投入下次里長選舉。民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，她是未來之星。
廖家嫻自我介紹，她跟媽媽學美甲，媽媽來自越南。有一部分的原因是一些阿姨姐姐的客人，希望里上可以改進。廖家嫻問，如果出馬選里長，願意支持嗎？客人都說會支持，所以會想出來選里長。
廖家嫻自謙，如果當選就是做熱誠和服務，不管是寵物、里民吵架等，由於她是新住民，也算是有調和的經驗。其他例如通水溝，都可以去學習，她也可以下去做，也不會害怕。
民眾黨台中市黨部的里長培訓營，出現一位92年次的廖家嫻，準備投入下次里長選舉。民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，她是未來之星。
廖家嫻自我介紹，她跟媽媽學美甲，媽媽來自越南。有一部分的原因是一些阿姨姐姐的客人，希望里上可以改進。廖家嫻問，如果出馬選里長，願意支持嗎？客人都說會支持，所以會想出來選里長。
廖家嫻自謙，如果當選就是做熱誠和服務，不管是寵物、里民吵架等，由於她是新住民，也算是有調和的經驗。其他例如通水溝，都可以去學習，她也可以下去做，也不會害怕。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。