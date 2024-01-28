有父女檔騎車遭休旅車鬼切，上前理論竟被狂譙髒話，還嗆「沒遇過壞人嗎」。

做錯事還這麼大聲？有駕駛行經台中市北屯區昌平路二段上時，拍下有輛休旅車打了方向燈就切，嚇壞一旁的雙載機車騎士父女檔，而這名父親騎士上前理論，卻反遭休旅車駕駛髒話狂噴，還嗆「沒遇過壞人嗎」，嚇壞女兒直喊「爸比不要」；對此，網友看到影片之後大罵「開車的理虧在先還罵人，不知羞恥」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市北屯區昌平路二段上，有駕駛與女友人行經該路段時，看見前方1輛黑色休旅車打了右轉方向燈，立刻就向右切，嚇壞騎在慢車道的1名男子趕緊急煞停下來。

再從駕駛的後方行車紀錄器可見，原來這名男騎士是位父親，且載著1名女兒，於是這位父親便騎向前向「鬼切」的休旅車駕駛理論「你(休旅車駕駛)剛差點撞到我知道嗎」，不料，休旅車的駕駛一開口就是髒話狂噴「你(父親騎士)派殺小，幹X娘老雞X，你想要怎樣」、「幹X娘，派殺小，沒遇過壞人嗎...」，也可以聽到被載的女兒嚇壞喊著「爸比不要」。

而提供行車紀錄器的駕駛，也在車內說著「他(父親騎士)沒想到停下來的是+9」，也熱心的表示要將車停在一旁，要幫忙這位父親騎士處理，於是將車停在路口前的空位，而此時，副駕駛座的女友人也出聲「你要去幫他喔，你要處理什麼」，而駕駛表示因為自己有行車紀錄器影像，可以幫到這位父親，而女子也幽默但有些擔心的說「啊你不要死喔」，正當女子講完，駕駛一回頭發現糾紛已結束，父親騎士也載著女兒離開。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「送他扣牌+吊銷駕照吧！別讓他上路了」、「人情味的台灣，台灣世界no1」、「這時候很適合辣椒水灌進去車內，在台中行車必備辣椒水，開一台破車還這麼嗆」、「做錯事為何還可以大小聲」、「跟這種不用講太多，搖車窗第一句敢噴我，辣椒水伺候」、「開車的理虧在先還罵人，不知羞恥」。