漫威影業的經典超級英雄「鋼鐵人」，至今仍讓觀眾津津樂道，因為的所有實力，靠的都是科學技術，而不是魔法與超能力。許多科技團隊都試著重現鋼鐵戰甲，即使只能造出一部分的功能，也都是不錯的發明。現在一支跨國科技團隊，共同研發出新一代的裝甲外骨骼ExoM，它既能防彈，也具有節省體力的功能。

新阿特拉斯(New Altas)報導，ExoM是由德國「梅勒防護」公司( Mehler Protection)與加拿大生物力學科技公司(Mawashi Science & Technology) 和法國戰術警察部隊 GIGN共同合作設計；梅勒提供防護甲的材質，生物力學提供外骨骼的設計，而GIGN負責實地測試與意見提供。

ExoM，是在外骨骼上結構上，加裝多個防彈板，防護力達到歐洲標準VPAM 8，這意味著可以承受在10公尺距離，遭到3發7.62 X 39公釐子彈（AK-47 步槍子彈）的打擊。

但是ExoM的鈦框架，可以將穿戴者70%的總負重分配到地面，使得穿戴者不會感覺到沉重。同時，獨特的彈性脊椎、滑動腰帶和鉸接式髖關節、膝關節和踝關節，可以確保穿戴者高度的靈活，行動不會受到阻礙。

最後，由於 ExoM 是一種被動式外骨骼，它採用的是力學省力裝置，不需要電池與馬達系統，也就沒有使用時間，更符合軍警單位的實際部署。

ExoM Up-Armoured Exoskeleton

可惜，目前該公司還沒有發表防彈板的材料，也沒有說明裝置的總重量。不過他們提供了測試影片，可見到實驗者在全副武裝的情況下，仍然可以在跑步機上輕鬆的慢跑。