今天（28日）晚間國道一號台中大雅段，突然有輛國光客運停靠路肩，司機疑似心肌梗塞，忍住胸口疼痛，將車輛停靠路肩後就昏迷，而車上乘客發現，趕緊打電話報警，但駕駛由救護車送醫後仍宣告不治。

國光客運司機黃福能，晚間從台北戴客回台中，行經國道一號台中大雅段時身體不適，仍忍痛開到路肩後昏迷。國光客運台中站長鄭秀菊說，黃福能雖然有送醫急救，但仍宣告不治，疑因是心肌梗塞，確定死因還待明天由檢察官驗屍判定。

鄭秀菊說，黃福能（62歲）擔任國光客運司機20多年，曾在國光前身台灣汽車客運時代就擔任司機，可說是老一輩國光人，今天都還有跟他談話，未料竟有此意外。而黃福能最後仍能強忍痛苦把車開到路邊，算是為乘客盡了最後的一分力氣。

她說，黃福能平日表現良好，駕車準時、守則，是位優良的司機，身體健康也一向良好，看不出有何異樣，沒想到會有此意外。他的兩個兒子晚間已趕到醫院，對父親突然過世，十分不忍。