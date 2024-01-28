「帝寶名媛」李珍妮傳去年11月參加王姓富商邀約餐會，席間與經營兩岸房地產出名的商圈名媛王子苓、前主播李雅楹起爭執，脫口飆罵兩人是「做雞的」，讓王子苓、李雅楹憤而提告，日前王子苓表示李珍妮有打電話希望和解，但王子苓因家人資訊被公開不接受，如今李珍妮指控對方所說並非事實，求償5千萬元，對此王子苓也做出回應，強調自己有證據證明清白。

李珍妮日前在社群講述與王子苓、李雅楹的糾紛，痛訴「我做錯了什麼？只是希望吃個熱麵包，卻被大家用不實的謠言取笑，還有天理嗎？」，稱並沒有對兩人口出惡言，反而是對方羞辱她「不要臉，穿得像聖誕樹的賤人。」當天聚餐她受友人邀請，事前也表達有公益活動的行程，友人也清楚她會晚到，她當時希望主廚可以重新烤一份麵包，沒想到遭李雅楹、王子苓罵：「不要臉晚來還敢『撒野』，別人的地盤，有得吃就偷笑，穿的像聖誕樹，賤人！」李珍妮表示已委任律師向李雅楹、王子苓提出刑事公然侮辱和加重誹謗罪告訴，同時加告民事侵權行為損害賠償新台幣5千萬元，賠償金將全數捐給慈善機構。

對此王子苓表示正在警察局做筆錄，做完筆錄會發布律師聲明；李雅楹方面也正在筆錄中，會請律師擬訂聲明稿，事件真相還待司法釐清。

王子苓、李雅楹透過律師聲明稿回應李珍妮說法。（圖／王子苓提供）

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。