據報導，日本將海外地區分為三大類。第一類是聯合國安理會決議禁止出口武器的國家，第二類是美國、英國、韓國等27個實施特定出口管制的國家，第三類是其餘國家。日本打算針對上述第三類國家實施出口管制，而這類國家包括中國及俄羅斯。

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