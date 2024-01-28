當地的消防人員和義消接獲後，依段女報案時所留Google定位，20分鐘就迅速尋獲。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

段女說，她是從屏東一路騎車要回台中，依照導航指引，誤闖山區產業道路。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

一名18歲段姓少女到屏東打工換宿，28日騎乘重機返回台中住家，途中行經台南東山疑似循導航系統指引，誤入東原山區產業道路，不慎衝入邊坡，當地的消防人員和義消接獲後，依段女報案時所留Google定位，20分鐘就迅速尋獲，幸好段女僅左小腿輕微擦挫傷並無大礙。

東原消防分隊今晚8點17分接獲勤指中心通報，一位段姓女騎士不慎衝入邊坡，等待救援；東原分隊長陳中和帶領隊員林泰志、陳國淵、陳坤璟及義消分隊長陳凱倫、幹事鄭加宗、助理幹事張勝發、小隊長葉順發、鄭達發等人，前往班芝花坑高爾夫球場頂崎部落山區搜尋。

一行人依段女所留Google定位搜尋，很快的就在離產業道路邊坡約30公尺處找到倒地的重機及段女。眾人協助將機車抬回產業道路並護送段女至附近的班芝花坑高爾夫球場休息，讓她先與家人報平安，之後義消分隊長陳凱倫護送她至新營火車站寄車，和目送她坐火車回台中。

段女說，她是從屏東一路騎車要回台中，依照導航指引，誤闖山區產業道路，找不到回程，加天色昏暗、道路崎嶇，一不小心整個人連車摔落邊坡，很害怕，只好打119求救，感謝消防隊出動這麼多人協助她脫困，還護送她到火車站寄車，結束這一場驚魂記。