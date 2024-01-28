性感女神鍾麗緹昔日以混血美艷外型紅遍全亞洲，成為許多人的女神，她經歷3段婚姻，與2名前夫生下的3個女兒，都越長越漂亮，尤其26歲大女兒Yasmine（張敏鈞）越大越像她；最近Yasmine在社群更新近況，寒冷天氣中穿著超激短褲性感程度快比媽還辣。

Yasmine今（28）日於Instagram打卡人在溫哥華餐廳並曬出多張美照，頭戴毛毛圓帽，上身穿背心、襯衫和西裝外套多層次搭配，下身則是一件超激短褲，短到逼近大腿根部，秀出一雙大長腿，性感程度不輸辣媽鍾麗緹；Yasmine也被發現更有女神媽韻味，盛讚「自信大方，很漂亮」、「好像媽媽喔，大美女」。

Yasmine（張敏鈞）近況照越來越像女神媽鍾麗緹，穿超激短褲也快辣過媽。（圖／摘自張敏鈞Instagram）

另外Yasmine也分享在過完週末得到的體悟，她發現人生中經歷了心碎或飽受壓力的時刻，但隨著時間會慢慢忘卻那些不開心的時光，笑著笑著就過去了，我們比想像中的更堅強；她也對於大多數人能夠堅強熬過不如意的時光，不被過去絆住腳步，能夠接受改變、繼續學習和成長，想想就覺得很不可思議。

Yasmine不僅繼承鍾麗緹的女神基因，還跟隨媽媽腳步去參加「溫哥華華裔小姐」比賽，奪下亞軍和最上鏡小姐，當時鍾麗緹為女兒驕傲，開心欣慰之餘，也表示會無條件支持女兒未來想做的事情。