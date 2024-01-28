新科立委將在2月1日報到，並將舉行正副院長選舉。國民黨推出韓國瑜、江啟臣的「韓江配」，力抗民進黨游錫堃、蔡其昌的「游昌配」，由於三黨不過半，民眾黨8席立委成為關鍵少數。前立委沈富雄認為，民眾黨主席柯文哲這8票非得支持國民黨不可，不然民眾黨這8位不分區立委在國會沒有生路。

針對這次立院龍頭之戰示沈富雄28日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，柯文哲是囂張，也很煩惱，但距離2月1日僅剩3天，3天以後他的政治生涯會達到頂峰，之後可能會一路走下來。

沈富雄認為，柯文哲這「八家將」非得支持國民黨不可，不然這「八家將」在國會沒有生路。民眾黨投票會有幾個方式，可以不投票、可以投一個人、大家可以投自己，還有 大家可以直接了當地投國民黨。不過，以柯文哲的為人 ，一定會選這條路，就是投了以後可以說嘴的。

另外，針對民眾黨的尾牙風波，沈富雄表示，民眾黨前立委蔡壁如從屏東一路來陪柯文哲這麼多年，兩個人能夠同舟一命，其實非常不簡單，他從來不懷疑他們兩人的關係。而柯文哲從台北長卸任以後，專心培養民眾黨不過兩年而已，他這次選舉打得不錯，但是柯文哲認為不好，所以就有很多後遺症，比如似乎出現了好幾個派系。