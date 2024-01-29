捷運綠線是桃園市政府自辦的第一條捷運線，路線全長27.8公里，興建地下車站10座，高架車站11座。服務範圍涵蓋八德、桃園、蘆竹、大園及航空城等地區。

主線及航空城支線 長27.8公里

整個綠線路廊分為南北向的主線以及東西向的航空城支線。主線北起於大園的G32站，與機捷A11坑口站形成聯通站，沿坑路轉三民路二段後向東南延伸，轉中正北路進入桃園區，於穿越高速公路後，先到藝文展演中心G11站，再沿中正路到達G07站與桃園火車站連結，之後偏入西南方向進入八德區，沿介壽路於通過巧克力街後，向西轉至建德路與興豐路口，並以G01站為其終點。

■而航空城支線則在G14站前大園林地區轉往西向，進入桃園航空城範圍，串接機捷A16橫山站，未來捷運綠線透過轉乘，可與機場捷運線形成桃園市的捷運環狀路網。

通車coming 117年延到大廟景福宮

捷運工程綠線分為高架段與隧道段，高架段分為穿越大園、蘆竹與桃園的北段，以及八德區的南段，目前總進度為71％，桃園捷運工程局預計在113年6月完成全線高架段的土建工程。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐（中）視察高架軌道施作完成。（圖／桃園市政府捷運工程局提供）

隧道工程部分，專為桃園地質所打造的潛盾機高達11台，需打通的隧道達20段，目前已有5台潛盾機發進並投入隧道掘進中，蘆竹中正北路穿越中山高速公路到達蘆興街口的上、下行線隧道已如期貫通。

在112年捷運工程局全體同仁與工程團隊的齊心努力下，原預計優先於115年從蘆竹坑口站通車至中正北路與南竹路口的G13站，將往南延伸擴大通車路段，至桃園區藝文展演中心的G11站。通車站數，也將由原來的5站，增加為7站。

車站命名i-voting 已經開跑

為配合捷運綠線115年通車的時程，捷運首部列車將在113年底，從韓國運送到蘆竹北機廠，進行通車前的動、靜態測試，以利115年正式投入運輸服務。正當捷運工程如火如荼進行之際，綠線沿線的車站徵名i-voting活動，也在112年12月開跑，希望藉由廣大市民的發想，共同為第一條桃園自建的綠線捷運車站命名。（桃園市政府捷運工程局廣告）