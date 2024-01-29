「歡鑼喜鼓咚得隆咚鏘、鈸鐃穿雲霄、盤柱青龍探頭望、石獅笑張嘴、紅燭火檀香燒、菩薩滿身香、祈祝年冬收成好、遊子都平安。」《廟會》歌詞，生動活潑寫出台灣人敬天愛神，逢年過節，寺廟擠滿善男信女，虔誠膜拜，祈求神明保佑，宮廟湧入大量香客，「紅燭火檀香燒、菩薩滿身香」在今日重視低碳環保，怎麼拜才能兼顧虔誠和環保？桃園市政府民政局給出三大建議：

1.參拜要心誠，紙錢減量、集中燒

從除夕夜子時搶頭香、大年初一拜天公、迎財神，到春節結束，免不了燒紙錢，桃園市推動紙錢集中燒政策，獲得宗教團體及信眾認同肯定，桃園市選定200家宮廟設置紙錢集中箱，春節期間擺設財神爺造型的「紙錢集中箱」，再交由環保局集中焚燒，桃園市政府民政局呼籲紙錢投入集中箱，落實環保，誠意不減、神明一樣保佑。

2.雙手合十拜，以善代金，以米代金，心誠則靈

桃園市多年來積極結合本地具有特色的廟宇推廣以善代金、以米代金政策，如中壢仁海宮、龍潭龍元宮、大溪普濟堂等，都看到廟方研發文創商品，提供民眾祭祀神明多種選項，體驗有趣又健康的祭品，少香少金紙又敦親睦鄰，以米代金心誠則靈。

桃園市選定200家宮廟設置紙錢集中箱，春節期間會擺設財神爺造型的「紙錢集中箱」。（圖／桃園市政府民政局）

3.網路拜拜，一點就靈

網路時代，不受時空限制，愈來愈多廟宇與時俱進提供網路參香拜拜，提供24小時點燈、安太歲，甚至求籤等，年輕人也愛用手機上網，連結各類宗教團體之官網、社群媒體（臉書、LINE、APP等），一樣向神明虔誠祈求，重點是少了焚香和金紙的空氣污染，線上參香加倍安心。

鼓勵宮廟設置哺（集）乳室、性別平等

桃園市2020年到2022年間，出生數總計5萬9859人，平均每年約1萬9953人，為六都出生率最高城市，這麼多年輕男女願意到桃園市生產報國，桃園市政府也努力打造本市便利親子互動、友善女性及鼓勵生養之環境。

為主管宗教寺廟業務的民政局，向宮廟寺廟管理人、主委、董事長宣導觀念，希望宮廟能夠普遍設置哺（集）乳室設備，甚至邀請宗教團體，參訪成效良好之宗教場所，日前就拜訪新竹縣新豐鄉池和宮，瞭解廟方設置哺（集）乳室的規劃與設計。包括洗手台、溫熱飲水機、尿布檯、冰箱以及空調等良好通風環境，更貼心的是，廟方還提供高音質的音樂營造舒適環境，廟方很早就在興建五星飯店等級的公廁，並融入哺（集）乳室設計概念。

很多宗教寺廟歡迎善男信女來參香，當媽媽帶著襁褓嬰兒，必須固定時間餵乳，往往變得手忙腳亂，甚至連換尿布也找不到合適場所，對婦女及嬰幼兒不夠友善的設施，有賴聯合宮廟一起推動友善環境，也符合性別平等。（桃園市政府民政局廣告）