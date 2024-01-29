桃園市政府致力推動「智慧桃園」，以科技引領城市轉型、為民眾解決市政問題，各局處更將AI技術應用在提升公務效能，像是醫療民生部分，衛生局引入「AI輔助判圖系統」，以科技提高肺癌早期偵測的品質，促進市民健康福祉。

AI幫忙 市民安全有保障

在環境治安上，環保局以「改裝排氣管AI辨識偵測」取代人工稽查改裝車，維護民眾生活安寧；「智慧垃圾桶iTrash」則解決觀光景點垃圾未能即時清運衍生的髒亂問題。警察局更首創「AI巡防系統」，即時比對車牌號碼找尋贓車、失竊車，讓市民生活更安全有保障。

在市政便民方面，桃園1999便民服務專線，已連續四年獲得「臺灣服務業大評鑑」金牌獎，更領先全台導入生成式人工智慧ChatGPT，運用AI工具語意邏輯分析基礎，將1999專線之陳情內容，透過整理、歸納與分析民眾反映的問題，提供給相關局處進行改善，有助於提升服務效率及品質。

市民卡2.0 人人都是VIP

此外，為了提供民眾全方位市政服務，桃園市民卡將推出「市民卡2.0」，未來可透過手機版本切換虛擬市民身分，搭配卡證與實名制，所有市民都將成為市民卡「VIP」！享有無接觸支付、結合電子票券串接消費、社福點數查詢、發票兌獎、市政服務申辦、繳費規費查詢、報名市府活動累積點數等服務。

桃園市採用AI判圖協助肺癌篩檢。（圖／桃園市政府智慧城鄉發展委員會）

市府也會加入越來越多的生活應用與電商平台服務合作，包含讓弱勢族群持卡至指定店家兌換餐食的餐食平台，至特約商店消費、兌換商品與集點集章功能等，真正落實以市民為中心的數位服務市民卡，為民眾增加更多生活幸福感。

智慧科技結合城市治理

為了推動「智慧桃園」，讓市府各局處以智慧科技推展業務與政策，桃園市政府整合「研究發展考核委員會」與「資訊科技局」，成立「智慧城鄉發展委員會」，負責跨局處協調、推動智慧科技議題，強化數位治理能力。

智慧城鄉發展委員會主任委員吳肇銘表示，未來將致力於市府各局處的資料整合、共享應用及循證決策，以科技化進行智慧管考，讓市府推動「智慧桃園」的目標更上層樓！（桃園市智慧城鄉發展委員會廣告）