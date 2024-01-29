專訪池宗玲

「黑曜精靈」由力安、采婕、紫嫣、名慧、張瑄、Emma、郭郭、雨璇、依沛9位女孩組成。她們2023年7月參加選秀節目《未來少女》，從起初的墊底，一路不認輸，到最終決賽獲得第2名。談起這段「雲霄飛車」的過程，隊長名慧跟力安說，9人不曾因為成績失落，反而更想翻盤，用實力證明自己，「這段期間的所有成長，對我們而言都是最可貴的事」。

力安說，大家起初都抱持著一定要贏、拿第1名的必勝心情，「但是比了兩輪後，發現哎唷情況不太對，就趕快調整心態，雖然名次不太重要，至少不要在舞台上留下遺憾，一直慢慢進步就好」。她也坦言，雖然大家都努力控制，不要有太重的得失心，但內心還是很期待有更好的成績，所以有默契的精進自我，幫助團隊取得好成績。

在高壓、緊湊的比賽環境，9人隨時繃緊神經，難免發生意見不合的時候，張瑄曾因為壓力太大，控制不住情緒，在練舞時崩潰大哭，這樣的行為讓名慧相當不滿，個性耿直的名慧說：「我最討厭練舞的時候哭，拖累大家進度，大家又要安慰她，我不懂她為什麼不整理好自己的情緒」。雖然不高興，但名慧很心疼張瑄，認為張瑄初期還沒適應好一切，並稱讚她後期表現越來越穩定。

談起2024年的規劃，9位女孩眼神發亮，語氣堅定說，希望工作越來越多、想要挑戰不同類型的工作。歌聲有穿透力又擅長作詞作曲的力安，想辦Solo演唱會，在台上穿著浮誇的公主禮服、戴最閃亮項鍊、被道具風扇吹著長髮熱情演唱。

小時候演過戲的紫嫣，透露最近收到戲劇試鏡，她與爸爸李討論台詞到凌晨，「有接到一個善於忍耐、有血有肉的角色，爸爸在3段台詞上特別標註、分析要用什麼情緒」，父女倆都希望有機會拿下角色。

以PER6IX出道3年的紫嫣，曾透露爸爸不曾到工作場合看她演出，直到前陣子才以觀眾身分出現在《未來少女》最後一場比賽，當時李語氣驕傲地對她說「妳從小到大都是我的驕傲」，逼哭台上所有少女與徐若瑄等人。

紫嫣透露，當天賽後，爸爸小心翼翼地傳訊息給她，「他問我，他剛剛講的話有不得體嗎？會不會影響到分數？他很害怕因為他的關係影響到我們」。首播當晚，她跟媽媽熊家婕、弟弟一起收看，媽媽也感動到淚流不止。

頂著星二代光環出道的她，曾被名慧、Emma以想要體驗明星爸爸是什麼感覺為由，選為最想交換靈魂的隊友。面對2人的好奇，紫嫣坦言星二代的生長環境，的確會讓人有種先拿到入場券的優勢，但她認為能走多遠，還是要靠自己的努力才行。面對星二代標籤，她坦言有一定的壓力，她目前能做的，就是努力讓自己從「李的女兒」變成「李紫嫣」。

家人的支持，是支撐9人在演藝圈的最大動力，力安透露媽媽跟弟弟是最大鐵粉，弟弟除了無時無刻都在聽她們的音樂，也會緊盯節目、貼文，給予建議；雨璇的家人，則是在她們發行專輯後，無限重播每首歌；采婕的媽媽則用美食犒賞她，讓她工作之餘能感受到家的溫暖。