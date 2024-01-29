興大2022年8月新設醫學院與學士後醫學系，成為中部地區唯一的國立醫學院。興大後醫系每年招收23位公費生，培育偏鄉醫療人才，更特設專組招收原住民、偏鄉、離島學生，希望未來有更多醫學生能留鄉服務，補足目前偏鄉醫療不足的問題。國立中興大學校長詹富智表示，興大後醫系邁入第2屆，這2年報考情況很好，招收到許多優秀學生，新生中有人放棄哈佛大學入學資格，來唸興大，也有放射師、醫檢師、護理師、物理治療師等專業背景的學生。

全人醫療 培育英才

校長詹富智說：「興大為設立醫學院做足了最充份的準備，合作醫院都非常的熱忱」，臺中榮民總醫院、彰化基督教醫院、童綜合醫院、秀傳醫療體系全力支持，4個教學醫院的師資與設備，提供學生最專業的臨床實習。興大更與臺中榮總合作設立大體解剖室，提供學生扎實的解剖學訓練。

中興大學南投分部，學生宿舍經整修環境，煥然一新。（圖／國立中興大學提供）

2024年興大醫學院將增設臨床醫學研究所與臨床護理研究所，而位於臺中市復興路與五權南路的復興校區則將規劃為「智慧醫療園區」，以全人醫療做為教育培育理念，以智慧醫療、精準健康及預防醫學為發展定位，園區主要包含「醫學教學研究大樓」與「國立中興大學附設醫院」，目前正依財政部「機關辦理促進民間參與公共建設案件附屬事業規劃參考原則」積極辦理中，希望徵求民間機構與興大醫學院共同合作。

校長詹富智表示，作為中部唯一的國立醫學院，興大肩負照護中部居民健康的醫療任務。未來興大也將持續串連中部資源成立醫療聯盟，提供更好的醫療服務。