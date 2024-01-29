連續4年奪下泰晤士「世界大學影響力排名」私校第一的東海大學，以「AI、跨域、博雅」為教育核心，培養學生的全球觀點與世界移動能力，2024年東海推動全校性AI計畫，打造世界級人才。東海校長張國恩指出，東海全系所將AI加入其學程，讓學生不論科系，都可接觸AI理論及應用，對內根植AI於學生，對外以AI連結產業，「學用合一，力行所學」。

致力推動人文底蘊的AI科技

東海一向被視為擁有一流文、法、商等人文社會學科的綜合大學，值得一提的是東海工學院在泰晤士最新公佈2023世界大學工程學科指標排名中，在國內僅次於台清交成台科5所大學，躍居全台第6。今年東海在國際排名表現更亮眼，連續4年奪下2023年泰晤士「世界大學影響力排名」台灣（非醫藥類）私立大學第一名的佳績。

東海在國際排名2023年表現亮眼，連續4年奪下2023年泰晤士「世界大學影響力排名」台灣（非醫藥類）私立大學第1名的佳績。（圖／東海大學提供）

2024英國THE泰晤士世界大學學科排名也出爐，東海大學在物理科學領域中再創佳績，前進全球601至800名，與成大、中山並列台灣第4，僅次於台、清、交。東海張國恩校長表示，再次證明東海不僅在文法商、博雅教育表現優異外，近年更在物理科學、理工獲得亮眼成就，致力推動具有人文底蘊的AI科技教育可說名副其實。

東海大學在永續發展上備受認可，2023年勇奪第16屆永續典範大學獎，從45所大學脫穎而出，獲頒「TCSA永續典範大學獎」，在「大學永續報告書」組，更獲得最高白金級獎，拿下雙大獎，成績亮眼，成為唯一4度蟬聯永續典範大獎殊榮的大學。東海校長張國恩表示，東海在全球邁向永續的道路上，展現大學的社會責任，也因此連續4年獲「臺灣永續能源研究基金會」、「TCSA永續典範大學獎」大獎的榮耀。

錄取哈佛等名校喜訊不斷

東海大學各系所畢業生繳出亮眼成績單，例如長期重視專業與人文教育的國際化程度的建築系，今年創下同一年打破雙位數的佳績，共計10位畢業生今年再次錄取哈佛、哥倫比亞大學、美國賓州大學、英國倫敦大學等名校，東海管理學院逾10位學子錄取英國倫敦大學、美國喬治華盛頓大學等全球百大商學名校。東海大學對於畢業生攻上哈佛等名校與有榮焉，這些學長姊也將成為下一屆學弟妹的典範。（東海大學廣告）