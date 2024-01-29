為改善營建工地的施工揚塵問題，臺中市政府環保局在營建工地導入AI智慧污染防制系統，以即時掌握工地現場污染及改善情形，其中AI揚塵辨識參與IIIC國際創新發明競賽及綠點子國際發明暨設計競賽，分別榮獲金牌獎及銅牌獎殊榮，是全國環境單位唯一獲獎的縣市。

科技輔助 效率提升

臺中市環保局長陳宏益表示，臺中是臺灣第二大城市，人口及公共建設日趨增長，營建工地每年多達1萬多處，施工期間如果未有效設置污染防制措施，會對環境及空氣品質造成衝擊，影響市民健康。近年科技防制已逐漸成熟，為有效運用高科技進行污染防制，朝智慧工地模式進行管理，透過「營建工程AI揚塵辨識系統」，應用於營建工地污染源監控，工地巡查已不再侷限於傳統人工巡查方式查核，而是透過工地CCTV影像回傳及AI揚塵辨識系統自主發現揚塵空污，並藉由即時APP推播示警，有效提醒施工單位立即自主灑水及落實相關污染防制。

目前臺中市已輔導前100大營建工地採取自主管理並定期回傳工地現況及污染防制措施設置情形，並已完成35處工地設置AI污染辨識系統監控管理，也有37處營建工地設置微型感測器及CCTV，2處可透過微型感測器搭配自動灑水減少揚塵，利用智慧監控的即時應變，降低空氣污染。透過AI揚塵辨識及微型感測器推播，只要發現有揚塵疑慮，在30秒內即可透過APP通知，要求工地執行灑水等污染改善，並透過自主回報系統回傳改善作為，時效性是以往查核改善的60倍以上，有效降低城市發展對於空氣品質所產生的負荷。

臺中市有37處營建工地設置微型感測器及CCTV，2處可透過微型感測器搭配自動灑水減少揚塵。（圖／臺中市政府環保局）

成果分享 台中蛻變

為提升轄內營建工地污染防制效益及推廣科技防制，臺中市環保局112年已辦理2場營建工地科技防制宣導觀摩會，並多次在大型展覽會場架設攤位，持續分享科技防制概念；透過近距離面談的宣導方式，加強工地及民眾對營建工地污染防制意識，能更進一步防制空氣污染的發生。

全民共榮 智慧台中

臺中市環保局表示，空污季（10月至隔年3月）強勁的東北季風容易揚起地面砂土造成揚塵，營建工程施工期間所帶來的環境負荷雖難以避免，透過智慧污染防制措施降低污染排放，呼籲各營建業主及承包商配合相關規範並做好自主管理，若民眾發現工地污染可撥打公害專線0800-066666或1999提出檢舉，另如有任何營建工程空氣污染防制相關疑問，可至臺中市營建工程申報網查詢，或電洽04-22289111分機66268吳小姐。（臺中市政府環保局廣告）