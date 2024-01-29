「南瑤宮甲辰年笨港進香」將於113年3月24日（農曆2月15日）起至3月31日（農曆2月22日）、為期八天七夜，前往笨港進香，回程時將進行南瑤宮往笨港進香每三年一次最具特色的「三媽愛潦溪」活動。

三媽愛潦溪

「南瑤宮甲辰年笨港進香」經隆重的擲筊（跋杯）擇日儀式，確定將甲辰年3月24日（農曆2月15日）起至3月31日（農曆2月22日）、為期八天七夜，前往笨港進香。圖／彰化市公所提供

「潦溪」在周密規畫與做好安全維護措施下，同時嚴謹遵行古例與宗教儀式，不僅行前先於濁水溪畔「祭溪」，正式潦溪時在河床中亦有祭拜儀式，沿途撒落「買路金（金紙）」以「買水路」（向濁水溪中好兄弟們借路使用）後，完成人神共同涉水越過濁水溪河床的壯舉。（彰化市公所廣告）