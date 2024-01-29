「南瑤宮甲辰年笨港進香」將於113年3月24日（農曆2月15日）起至3月31日（農曆2月22日）、為期八天七夜，前往笨港進香，回程時將進行南瑤宮往笨港進香每三年一次最具特色的「三媽愛潦溪」活動。

「南瑤宮甲辰年笨港進香」經隆重的擲筊（跋杯）擇日儀式，確定將甲辰年3月24日（農曆2月15日）起至3月31日（農曆2月22日）、為期八天七夜，前往笨港進香（圖／彰化市公所提供）
「南瑤宮甲辰年笨港進香」經隆重的擲筊（跋杯）擇日儀式，確定將甲辰年3月24日（農曆2月15日）起至3月31日（農曆2月22日）、為期八天七夜，前往笨港進香（圖／彰化市公所提供）

三媽愛潦溪

「潦溪」在周密規畫與做好安全維護措施下，同時嚴謹遵行古例與宗教儀式，不僅行前先於濁水溪畔「祭溪」，正式潦溪時在河床中亦有祭拜儀式，沿途撒落「買路金（金紙）」以「買水路」（向濁水溪中好兄弟們借路使用）後，完成人神共同涉水越過濁水溪河床的壯舉。（彰化市公所廣告）

領航員：林世賢（彰化市長）彰化縣縣治所在的彰化市文化底蘊深厚，擁有4處國定古蹟與17處縣定古蹟，適逢龍年，市公所將舉辦「半線古城-慶典之都」文化季等系列活動。「南瑤宮笨港進香活動」今（113年）由「三媽年（或稱三媽六）」輪值，回程將進行維持200多年的「潦溪」傳統，進香隊伍將涉水渡過濁水溪，歡迎全國民眾來體驗！彰化市建構與串聯彰化鐵道觀光軸線，陸續在國定古蹟扇形車庫周邊闢建連接跨火車站天橋與扇庫的「扇步道」、「扇羽機關車園區」及有計畫進行「活化臺鐵舊宿舍群」的系列工程，全力推動鐵道觀光文化。（圖／彰化市公所提供）
領航員：林世賢（彰化市長）彰化縣縣治所在的彰化市文化底蘊深厚，擁有4處國定古蹟與17處縣定古蹟，適逢龍年，市公所將舉辦「半線古城-慶典之都」文化季等系列活動。「南瑤宮笨港進香活動」今（113年）由「三媽年（或稱三媽六）」輪值，回程將進行維持200多年的「潦溪」傳統，進香隊伍將涉水渡過濁水溪，歡迎全國民眾來體驗！彰化市建構與串聯彰化鐵道觀光軸線，陸續在國定古蹟扇形車庫周邊闢建連接跨火車站天橋與扇庫的「扇步道」、「扇羽機關車園區」及有計畫進行「活化臺鐵舊宿舍群」的系列工程，全力推動鐵道觀光文化。（圖／彰化市公所提供）

中職》兄弟與愛迪達簽約3年 新球衣3月2日大巨蛋亮相
驚豔海內外！ 雲門舞集《毛月亮》3月台南演出
《通網股》遠傳助Z世代縮短職場距離 「實習計畫」3月起跑
#潦溪 #笨港進香 #南瑤宮 #3月 #農曆2月