埔里鎮群山環繞，埔里鎮公所運用特有的森林元素結合元宵燈會，在哲學之路打造「埔里森林逐燈祭」，每年元宵節前夕開燈，吸引絡繹不絕賞燈人潮，除鎮民與大學師生齊力創作、在地藝術家巧思及青年協力，還有日本鹿兒島姐妹城市享譽國際「出水竹燈籠」參展，讓山城小鎮的夜晚更加浪漫璀璨，交織無限可能。

台日青年學子 藝術創作

原住民青年共組喜裂克文化藝術團，在埔里森林逐燈祭開幕活動帶來精彩表演。（圖／埔里鎮公所）

埔里森林逐燈祭會場位於哲學之路，其入口處在全台道教地母尊神信仰中心寶湖宮地母廟旁，將於2024年2月17日（六）至2月25日（日）登場，為期9天節慶活動每晚5時30分至晚間10時點燈，台日聯展作品，不論白天、夜晚都很好逛，呈現不同氛圍。

策展人指出，逐燈祭結合「實現友善環境」、「保護文化與自然遺產」、「提供社區實質社經利益」的永續旅行思維，遊客在入口處借提燈，出口處歸還，促進永續循環再利用，為了便利長輩與身障朋友賞燈，規畫接駁專車協助往返，且沿途1.5公里會場皆平路，這次鹿兒島出水市也擴大參展，可以看到出水市學生創作的燈籠、鶴鳥光板照片與當地藝術家製作的竹燈籠等精彩作品。

2日遊程 暢遊台灣之心

埔里鎮公所建議遊客可以安排2日遊程，深度體驗山城的生活與文化，除了前往逐燈祭感受節慶活動魅力，也能遊覽台灣地理中心碑、18度Ｃ巧克力工房、埔里酒廠、廣興紙寮、福興能高瀑布等景點，品嚐肉圓、蘇媽媽湯圓、炎術飲料等在地小吃，夜宿特色民宿與旅館，享受得天獨厚被群山環抱的台灣之心。（埔里鎮公所廣告）