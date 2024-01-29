桃園市「魚米之鄉」新屋區為北部濱海出遊好去處，有優美天然環境、道地農漁特產、在地客家人文及讓人流連忘返的海濱景色，遊憩資源豐富，適合全家大小一起來趟輕旅行。

人文景觀體驗海客風情

新屋沿海必訪景點多，高人氣的永安漁港為全台唯一客家漁港，可享受新鮮海產，純白建築的「永安海螺文化體驗園區」呈現海客特色，吸引大批遊客打卡。想體驗探索教育，就到桃園青年體驗學習園區，為北部最大冒險體驗園區。

永安海螺文化體驗園區是新屋永安超人氣打卡景點。（圖／新屋區公所提供）

新屋擁有「海上長城」百年石滬群，呈現先民與自然互動的生活智慧，其中蚵間9座石滬群已被市府登錄為文化景觀，完善保存台灣本島最大的石滬群。

逐浪玩沙暢遊自然生態

來到新屋也可選擇騎自行車，暢遊綠色走廊，穿梭於涼爽樹林，迎面海風吹拂，平緩路面超友善，適合一家同遊，享受談天說地的快樂時光。

新屋新景點「後湖溪親水園區」，擁有得天獨厚的天然環境，寬廣平靜的後湖溪適合發展水上運動，歡迎來體驗獨木舟、立式划槳等，安排多元休憩選擇，玩累了也可在新屋品嘗遠近馳名的鵝肉料理，吃喝玩樂全包辦。（新屋區公所廣告）