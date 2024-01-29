伊林娛樂一姊、戲劇女神蔡淑臻，從模特兒跨足演員20年，2023年終於以醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》獲得金鐘視后殊榮，攀上演藝生涯高峰。她表示，拿獎後其實開心沒多久就感覺有了壓力，「 不僅對自己期待拉高，別人對我的期待也拉高，不過有壓力，也成為我更努力的動力。」

獲金鐘肯定，又演出收視與口碑俱佳的中視8點檔職人劇《開創者》，加上活動邀約不斷，2023年對蔡淑臻來說無疑是「大豐收」的一年；她笑說：「收入是滿好的，但我一向勤儉持家，不會賺多花多，花費一直以來都一樣。如果房價跌，有計畫要再買房，之後有時間會好好觀望房市。」

談及新年新計畫，蔡淑臻說，「我這人最不會規畫了，來了什麼再想，規畫有用嗎？在影視產業規畫通常是沒什麼用。我今年想要拍電影動作片，就真的來動作片嗎？真要許願，目前唯一規畫就是希望《女外科》第2季可以順利開拍，做得比第一季更好。」

至於經常性被關心的感情世界？依舊單身的她也感嘆：「這東西能期盼嗎？很隨緣。目前還是著重在我想做的事，如果身邊有出現適合的人願意陪伴我，就很開心了。」她說不是特別事業心變重，而是工作對她來說很有趣，感情則是不能控制、也不用去想的。

前幾年飽受肌筋膜疼痛所苦、嚴重影響工作與生活的她，希望新的一年可以趕快健康起來、恢復運動， 「就是想要好好生活、運動跟吃，這樣就心滿意足了，前幾年真的很辛苦」。

蔡淑臻去年奪了金鐘視后後，迎來事業最高峰。（粘耿豪攝）

聊到過年，她大笑說：「非常無聊。無聊就是我家過年的特色，我們通常5點多開始吃年夜飯、6點就吃完，吃很快，因為沒話聊，流程每年都如出一轍，吃完年夜飯、發紅包、講吉祥話、拍大合照，總之7點以前一定結束，然後一群人一起嗑瓜子、看除夕特別節目。重要的就是兒孫都回家團聚、讓爸媽開心就好。」

雖然覺得成年後的過年大多很無聊，不過蔡淑臻也曾有特別難忘的過年回憶。她說，小時候還沒禁止在都市放鞭炮，很愛放炮的她，有一年過年時跟大姊、二姊跑去家後面空地玩沖天炮，結果有支品質不好的炮衝到草叢，姊姊開玩笑大喊燒起來了，結果竟然成真，芒草瞬間燒起來、火勢變超大，當下3姊妹馬上分派工作。

當時有人負責通知爸媽、有人去撈水，她負責跑去附近公用電話打119，因為太緊張了，忘了有緊急按鈕可直接撥打，她還先去雜貨店換零錢、再投了1塊錢打去119，對著電話說「我們家失火了，空地地址我不知道」，然後報出她家地址、講得亂七八糟，「聽到電話那頭的叔叔正在邊抄邊重複地址『新店市?』，我竟然就緊張到掛掉了，對方根本還沒抄完地址。」

後來她們靠著跟附近住家借水、撈水溝的水撲滅火勢，才隱約聽到有消防車在附近徘徊，因為她沒給出正確地址，消防隊也沒找到她們。她笑說，好不容易把火熄滅後，每個人都灰頭土臉，回家後爸爸痛罵並恐嚇她們「妳們犯了妨害公共安全罪，3人有1人要去坐牢。」

因為爸爸煞有其事講了罪名，驚魂未定的3姊妹怕被抓去關就在家裡哭，大姊還說「我是大姊，我去關，妳們好好照顧爸媽」，3人哭成一團，「超白爛，就是3個笨蛋啊。」多年後，爸爸根本忘了曾發生這件事，大姊也不記得她要去坐牢。她則從此有了「創傷症候群」，再也不敢玩鞭炮了。