「白石湖休閒農業區」在臺北市政府產業發展局、內湖區農會及在地農友的齊心努力下，成為臺北市第一處休閒農業區，為本市近郊尚存農村樸實特色的鄉村綠帶，以自然農村風味的鄉情美景聞名，溫室栽植的草莓作物更是引人垂涎。每年12月至翌年5月為草莓產季，3月至4月更是盛產期，此時最適合安排一趟內湖山景好吃、好玩、好風光的漫遊之旅。

內湖區農業多位處於周邊山區，農民灌溉多採用山泉水，經多年推廣試驗，目前主要農作物包括草莓、瓜果及蔬菜等，近幾年持續發展休閒農業，其中觀光草莓園大都分布於白石湖休閒農業區、大湖街、安泰街等處。搭乘捷運轉公車即可到達白石湖地區，交通方便，無須舟車勞頓，在臺北市近郊就可享受樂活的農園體驗，是個適合親子、家庭、情侶或朋友聚會旅遊的好去處。從市中心到另一側的大湖街－安泰街農園，車程約30分鐘，更適合推薦給旅遊人數較多需自駕，喜歡廣闊活動空間與享受自然美景的市民朋友。

溫室高架 不怕雨天敗興

在地草莓農戶約21戶，種植面積約2.5公頃，產量約4萬台斤。草莓產季為每年12月至隔年5月，到了3、4月正是結實累累的盛產期，稍稍接近草莓園就能聞到專屬紅嫩草莓的香甜氣息，本地草莓都是以「溫室高架種植」，因為北部雨水較多，搭棚架可以讓遊客採果時不用擔心泥濘難行，就算下雨天，也可以輕鬆採果。

草莓園主要分布於「白石湖休閒農業區、大湖街及安泰街」等3處約21家農園，區內所種植的草莓品種多樣化，有「香水草莓」、「桃園3號」、「桃園4號」以及地方品種「內湖一號」，每個品種的口感、甜度及香氣各有其特色，其中「內湖一號」由農友自行育出，為內湖區主要栽培品種，果實較大，外觀似臼齒狀，口感風味甚佳，有『蘋果草苺』之稱。香水草莓果粒外型艷麗、底部圓而不尖，香氣濃郁，果肉扎實、脆而有嚼勁，桃園3號果實外觀呈紡錘體、色紅而深，香氣飽滿，口感微酸甜度高；桃園4號果實碩大、外觀體寬不尖，呈現不規則皺褶，肉質扎實有草莓香，且甜度特別高。

草莓披薩。（圖／臺北市產業發展局提供）

DIY創意美味新體驗

內湖區各農園除了有鮮採草莓讓您享受「草莓採果趣」外，也有各式的草莓美食及飲品可以品嚐，包括草莓冰淇淋、草莓飲品、草莓披薩、草莓鬆餅、草莓香腸央F還有好玩的「草莓手作樂」DIY活動，如草莓果醬DIY、草莓盆栽札A合親子、家庭、情侶、好友們一同預約前往，遊程結束時，還可帶上一份自製伴手禮。另外內湖周邊還有不少景點，例如大湖公園、碧湖公園、白石湖吊橋、碧山巖開漳聖王廟、春秋步道、內溝溪生態步道等，遠眺臺北市景觀及享受大自然，呼朋引友走訪山居風情，感受饒富的風土之美最佳去處。

交通資訊：

搭乘大眾運輸工具

●白石湖休閒農業區周邊草莓農園：

◆在臺北捷運「內湖站」，由1號出口步行至內湖路二段460旁土地公廟（即「碧湖國小」公車站），搭乘「小2」公車至「碧山巖」站下車。

◆搭乘公車至「湖光市場」站下車，中國醫藥大學附設醫院台北分院旁轉搭「小2」公車至「碧山巖」站下車。

●大湖街周邊草莓農園：

◆於臺北捷運「昆陽站」四號出口處或內湖「湖光市場」站搭「小3」公車，往老爺山莊方向，於「大邱田土地公廟」下車。

自行開車

●白石湖休閒農業區周邊草莓農園

◆由內湖路三段轉碧山路，駛至碧山巖開漳聖王廟入口前方停車場，再以步行方式從白石湖吊橋往同心池方向前行，沿路均有草莓園。

●大湖街一帶草莓園

◆從大直方向：走文德路，接成功路四段，轉大湖山莊街接大湖街即可到達。

◆從民權隧道方向：民權東路六段接成功路五段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。

◆從國道一號方向：走國道一號下內湖交流道，沿成功路二段、成功路三段接成功路四段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。

●安泰街草莓園

◆從民權隧道方向，接成功路五段，右轉康湖路，過了康湖隧道後，右邊叉路往安泰街，至114巷後，左轉前進至201號。

高架方式種植草莓園。（圖／臺北市產業發展局提供）

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