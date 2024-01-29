經歷過前兩年新冠肺炎疫情的肆虐後，民眾對於呼吸的健康也益發重視，一般的空氣清淨機、空調系統等過濾器材，無法完全攔截粒徑太小的細菌、病毒，尤其口罩解禁後，民眾少了口罩防護，空氣中飛沫增加，民眾染病的風險也隨之提高。

臺北市環保局長吳盛忠表示，進入後疫情時代，全民防疫思維應從「被動防疫」的戴口罩、保持社交距離等措施，轉換成環境空間防護的「主動防疫」，減少細菌、病毒等汙染物進入人體，才能有效保護民眾的健康。更重要的是，相對於空氣流通的戶外場所，不特定人聚集與頻繁進出的用餐、娛樂、運動、消費等室內場所，傳播病毒的風險更高，推動「室內空氣品質場所認證」刻不容緩。

公私場所協力維護

臺北市環保局率全國之先，於2023年3月14日推動室內空氣品質認證場所計畫，鼓勵公私場所主動採取室內空品管理設施，場所認證是以場所是否採行可有效殺菌之防制設備或加強通風換氣，並參採國內外相關標準與指引訂定二氧化碳及細菌濃度之審查標準，分為金、銀級兩種認證，其中金級認證標準為二氧化碳濃度值800ppm以下及細菌濃度值 500CFU／m部]菌落數／立方公尺）以下，銀級認證標準為二氧化碳濃度值1,000ppm以下及細菌濃度值800CFU／m野H下。

同時，環保局也藉由跨局處合作，配合衛生局、社會局等局處辦理室內空品宣導課程，並將室內空品場所認證計畫納入長照機構、護理之家及產後護理機構考評機制，鼓勵場所積極取得認證，推動計畫至今成果豐碩。

企業推動ESG為國際趨勢，取得認證不僅有助企業落實ESG，民眾更願意前往取得認證的場所，同時也保障了員工健康，創造三贏目標。圖左為北市環保局長吳盛忠。（圖／臺北市環境保護局提供）

統計至2023年12月，已有老人長期照顧中心、產後護理之家、嬰幼兒托育中心、百貨公司美食街、餐廳、銀行、零售商場等超過100處公、私場所主動提出申請，有72處場所取得認證，其中68處取得金級認證、4處取得銀級認證。

啟動空品安心地圖

為提供民眾更快速便捷查詢取得認證場所的相關資訊，環保局也建置「室內空品安心地圖網站」（網址：https://tpiaq.com/），公開已取得認證場所的資訊，內容除了場所類型、名稱及地址等基本資訊外，也提供該場所採行空氣污染防制設備或措施、認證級別、區域及效期等資訊，同時也結合地圖資訊，方便民眾直接查找場所，做為選擇場所的參考依據，安心消費。

為肯定業者主動投注資源提升室內空氣品質之用心，環保局也於2023年11月24日辦理認證場所表揚暨安心地圖啟用記者會，由臺北市副秘書長張溫德頒發感謝狀感謝業者善盡社會責任，為民眾呼吸健康把關的用心。

吳盛忠局長指出，現今企業推動ESG為國際趨勢，取得認證不僅有助企業落實ESG，讓民眾更願意前往取得認證的場所進行消費或活動，同時也保障了自身健康，創造三贏目標。

臺北市室內空氣品質場所認證推動計畫的參與門檻並不高，環保局不僅於認證期間提供室內空品巡檢服務，更邀請學者專家組成輔導團隊，協助有意願參與的業者取得認證。環保局鼓勵北市公私場所踴躍申請室內空氣品質場所認證，營造優質室內空氣品質，公私協力，共同打造安心呼吸的健康幸福城市。