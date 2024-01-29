南投拚產業發展 邁向宜居城市

南投縣許淑華縣長自上任以來，即訂下「領投發展」、「全齡宜居」及「永續創新」為南投縣三大發展目標，並在許縣長的帶領之下已經有了顯著的改變，包含成立「交通管理所」、「青年發展所」等新單位，傾力協助交通及觀光的轉型，以及輔導縣內青年就業；而22項行政庶務的E化，大大提升縣政運作效率，讓縣民感到「揪甘心」；其他還有全民運動館的可行性評估規劃、青年住宅第二期準備開工、縣內公車亭增加遮蔽物及座椅等，都是受到縣民高度肯定的施政作為。種種有感的政策，使得許縣長在就職周年前夕寫下超過80%的整體施政滿意度紀錄（112年12月ETtoday 民調雲），在各縣市首長中名列前茅。

逾8千個就業機會

為使年輕人能在南投「安居樂業」，縣長許淑華除接續推動本縣五大園區推動計畫－「草屯手工藝產業園區」、「南投旺來產業園區」、「埔里微型產業園區」、「竹山竹藝產業園區」、「埔里福興溫泉園區」，全部完成後預估將可吸引135家廠商，增加8100個就業機會。

此外，縣府也規劃「擴大南投（南崗）新增工業區」及「旺來產業園區二期」二園區共計約89.87公頃，目前積極辦理可行性評估及初步規劃中。

草屯手工藝產業園區招商說明會。（圖／南投縣政府建設處）

值得一提的是，縣長許淑華重視產業園區推動與發展，每次「南投縣各工業區聯繫會報」都由她親自主持，透由公私部門直接面對面溝通，即時解決廠商設廠、周遭環境等數件難題，有助加速推動並創造更好的就業及投資環境。

草屯手工藝產業園區

前述園區開發案中，「草屯手工藝產業園區」位處草屯鎮市中心，以中正路為聯外道路，往東約3公里可接永安路及交流道引道進入國道6號；往西約0.7公里為台3甲，約5公里可銜接至國道3號草屯交流道，交通相當便利。

土地銷售率達7成

建設處表示，草屯手工藝產業園區規劃面積為13.94公頃，可售地面積約8.79公頃，公共設施占園區面積約35.7％，公共設施有滯洪池，綠地及公園用地、服務中心、自來水、污水處理設施等，園區設有15公尺道路及12公尺次要道路，公共設施完善。產業專用區土地採以「標售」方式辦理，欲引進產業類別為木竹製品製造業【C14】、金屬製品製造業【C25】（不包括：C25-254「金屬加工處理業」、「表面處理業」、「電鍍業」暨歸入細類）、其他製造業【C33】、食品製造業【C08】（不包括C0811「屠宰業」暨歸入細類）、批發業【G45-46】、專門設計業【M74】。目前產業專用區土地標售共有15家廠商申請承購22筆土地，反應熱烈，土地銷售率已達7成，後續欲了解土地銷售資訊歡迎來電洽詢招商專線：04-23019958，或南投縣政府建設處產業發展科：049-2222106轉1461廖先生。（南投縣政府建設處廣告）