基隆市一年有超過200日的下雨天，但家裡的孩子想要玩耍時，可不會看老天爺的臉色，但對於父母來說，可免費預約且育樂性超高，好玩程度不輸雙北各種要收費的私營室內遊樂場域哪裡找？

基隆市長謝國樑自上任後，就試圖突破基隆這樣的天然困境，創造給家長們與孩子們，開發出基隆自有的小宇宙。

盼成為北台灣放電聖地

下雨的時候，住基隆附近、家裡有孩子的家庭，還有哪裡可以去？大賣場目前基隆只有一家、東岸商場規模也尚未擴大，海科館或潮境海洋科技館也要收費，家長的荷包也要顧。

謝國樑上任不到100天，就先在信義區公所5樓闢建基隆首座室內兒童樂園；不到半年的時間，在七堵區公所也孵化出第2座樂園，規劃上是在市區與副都心生活圈，各佈置一處。

從已經落成的室內兒童樂園來看，基隆室內兒童樂園將很有潛力成為北台灣小孩放電場所的必備口袋名單，家長透過室內兒童樂園，也能讓小孩暫離3C，訓練兒童前庭平衡發展，也讓彼此親情升溫。

將老舊空間活化再利用

不論是信義區或七堵區的室內兒童樂園，都是在原本的老舊空間上，真正活化利用。基隆市府有效善用逾百坪且挑高2公尺的空間，以滿足基隆兩大生活圈的親子活動空間需求。兩間已對外開放超過半年的樂園，都有繽紛大球池，把原先死氣沉沉的老舊禮堂，增添飽和色調讓人眼睛一亮。

信義室內兒童樂園設有兒童可騎乘超跑小汽車的「超跑區」，模擬駕車永遠是孩子們的最愛；「美味超市區」讓孩子體驗採買與料理過程的趣味，激發孩童食育想像。在七堵區行政大樓的6樓禮堂，則規劃更大空間120坪的兒童遊憩空間，除延續信義區優良傳統，「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」之外，空間更大，球池滑梯設計為海洋風格，也增加一項遊戲主題「童伴足撞球」，更適合小朋友放電。

透過親子同樂，基隆室內兒童樂園能夠拉近孩子與家人的距離。（圖／基隆市政府提供）

融入各地人文景觀特色

除信義及七堵區外，後續成立的室內兒童樂園都將融入各區的特色，就以中正區來說，就融入海邊的元素燈塔、豆腐岩和衝浪活動，搭配隱密在丘陵地古砲台遺跡的元素，讓兒童在遊戲中，感受戰爭的樂趣，還有海邊活動的體驗。

中山區的室內兒童樂園則是以色彩繽紛花朵造型的遊具與造景，搭配當地知名外木山的天然海岸，打造出屬於兒童的夢幻花園。

今年第一季要布建的3區室內兒童樂園，仁愛區以老鷹及天空為主題，融入海洋廣場與老鷹元素搬進室內。安樂區室內兒童樂園則是因應基隆歷史與風土民情，規畫加入火車遊具，並學習大眾運輸的秩序。至於暖暖區則是主打山脈環境元素，露營野遊戲環境。

除了室內兒童樂園外，市府還在三級古蹟市府大樓內，在符合文資法規定前提下，借鏡新加坡樟宜機場，誕生出基隆市政府首座親子電影院。此空間是改造原本位於市府1樓的市民接待室，由基隆市工策會向企業募集影音設備，交由綜發處、文化局與社會處，三局處橫向整合，進行維管。讓家長在市府更安心洽公，也能與孩子一同觀影。

東北季風的溼冷天候，或許是讓基隆人口一直以來是淨移出狀態，但如何將不可逆的危機變為轉機，謝國樑市長結合聯合國SDGs健康與福祉、永續城鄉、多元夥伴關係等目標，眾多資源也是副市長邱佩琳邀集邱創煥文教基金會及禎祥食品等企業捐贈設備，未來市府期待引進更多民間企業資源。在全國首創「一區一室內兒童樂園」政策，已漸呈現立竿見影的效果。

預約制度》

★分為線上預約跟現場排隊兩種形式（1大人1小孩或1大人2小孩為一組）。

★線上預約：目前均透過inline系統進行24小時預約，2周前可預約，預約後會有簡訊通知，若需取消亦須透過簡訊取消。

1.信義室內兒童樂園25組：

營運時間：星期三、四、五，平日：從10：00至18：00共4場次；周六~周日：從10：00至19：30共5場次。

2.七堵室內兒童樂園25組：

營運時間：星期三、四、五，平日：從10：00至18：00共4場次；周六~周日：從08：30~至18：00共5場次。

★現場排隊：信義15組、七堵25組。

★每場次：信義區共40組及七堵區共50組。

目前已經落成的基隆室內兒童樂園都有大面積的球池，讓孩子們開心不已。（圖／基隆市政府提供）

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