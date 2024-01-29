龍年走春到三峽上「客」作好「客」，玩樂之餘還有機會帶走iPhone 15！2月11日（初二）至18日（初九），新北市客家文化園區規畫「龍入客家綠生活淨零排放歡樂年」，初二當天限量50名開春紅包供入園民眾領取。當天園區特別邀請小青蛙兒童劇團演出「賣香屁」，適合親子同樂、一同互動討論的偶戲。

初二發放新春開園紅包50名

新北市客家文化園區新春期間熱鬧開園！大年初二上午10點開始發放「新春開園紅包」，限量50名，民眾完成指定任務即可領取。新年限定活動舞獅財神報喜，帶來祥獅躍高椿、祥龍獻瑞、財神爺灑喜糖、獅鼓繞園區等一系列迎春鴻運好彩頭的春節舞獅活動，營造年節歡樂氛圍，為龍年帶來祥瑞奔騰新氣象。

歡迎成為社會客、自然客

初二到初九，新北市客家文化園區規畫「龍入客家綠生活淨零排放歡樂年」，園區每天都有客家文化體驗（社會客）及探索自然（自然客）的活動，只要在線上預約，現場完成所有活動，可獲得1點；集滿2點，完成關主指定項目後，即可換取新春澎湃大禮包1份，集滿5點以上加碼贈送環保組合架1組，禮包內除了精美小禮物，還有最重要的抽獎券，2月18日（初九）將於園區公開最大獎iPhone 15的幸運得主1位，抽獎結果將公布在客家局的官方臉書。試完手氣拚買氣，園區的文創商店邀集客家精美設計品項繁多，提供遊客年節期間走春送禮多樣選擇。

園區取得環境教育場域認證，致力推動環境永續課程，從小學習成為自然客 。（圖／新北市客家局提供）

新北市客家局長林素琴表示，文化園區致力推廣客家傳統文化，將客家豐厚的人文底蘊帶入生活中。園區於2022年取得環境教育場域認證，導覽人員亦具備環境教育培訓認證，園區內栽種傳統客家先民智慧傳承的可食用及藥用植物，還有台灣原生樹種，都是絕佳的環境教育場域。新春不妨帶著全家大小暫離3C產品親近自然，也可以更換現場的客家傳統服飾，在園區各處取景拍照留念。年節期間規劃一日低碳綠生活之旅，為永續地球盡一份力。

自2月11日到19日，呼應活動主題「龍入客家綠生活淨零排放歡樂年」設計5堂社會「客」：「Hakka Hakka童謠教唱」搭絹印提袋DIY、「義民爺」搭藍染束口袋DIY、「客家印象」搭絹印提袋等，而2堂自然「客」，分別為「客家雙力」、「猜猜我是誰」都個別搭配花布祈福燈DIY，每上完一組「客」就能集章1點。

228共下耍廢永續愛地球

客家人過新年的習俗，一直到年二十的天穿日結束，才算完成新年儀禮。傳統的天穿日是男不耕田、女不織布，不分男女這天都能好好放鬆一下，另一方面也能提醒我們先人傳承下來，與自然和諧共生，也要讓大地休養生息的永續精神，正好與目前氣候變遷永續環境的議題相呼應。園區將以「環境教育」為主題，有耍廢市集和攀樹體驗。2月29日天穿日當天還有祭天儀式，不分族群讓大家都能認識客家的傳統祭祀科儀，共同傳承先人智慧，共同守護這片土地，成為下一世代與自然共存的典範。

新北市客家文化園區位於三峽區隆恩街239號，就在鶯歌交流道旁，附設免費停車場，服務時間從上午9時至18時，歡迎民眾規劃三鶯文化一日遊，從新北市客家文化園區出發，走訪三鶯親近自然愛上客家。（新北市客家局廣告）