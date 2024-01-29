「放對位置人人都是天才」是新北市技職教育的座右銘。新北市已連續六年獲教育部技職教育成效評比最高榮耀優等獎，自2023年起推出全國首部「新北NO.1技職6.0 New Top World世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，正式推出適性扎根、產學跨域、數位科技、自發創新、人文美感及國際專業六大面向30個行動方案，攜手市府勞工局、經發局、文化局、青年局等局處、境內23所大專校院、超過700家產業，一起培育新北孩子成為未來世界頂尖人才。

號召產官學一同拚人才

教育局指出，每個在新北市的國中小學生，都至少擁有1次職涯試探的活動課程。新北市設置全國最多16所職業試探暨體驗教育中心，並有全國最完整7大類職探中心，透過多元試探活動，讓學生了解自我興趣與長才，鼓勵學生適性發展並追求卓越，辦理國中小親師生適性宣導，以及豐富技能優異學生的技能學習履歷、支持生涯發展，培養具備未來力。

「產學跨域」部分，教育局也號召產官學界一起打造跨群科、跨階段課程，產學合作已超過700間廠商，提供近2億元之經費、設備及材料等資源支持技職教育，同時結合境內23所大專校院及各項資源，攜手協助技職學生發現問題、面對問題，亦能解決問題，因應產業快速發展，而具備產學跨域統整之實踐力。

新北市教育局2023年起推出全國首部「新北NO.1技職6.0 New Top World世界頂尖人才」技職教育政策白皮書，推出適性扎根、產學跨域、數位科技、自發創新、人文美感及國際專業六大面向30個行動方案。（圖／新北市教育局提供）

此外，AI大數據及數位轉型為新北技職教育的日常，新北也透過數位科技提升學子科技競爭力，不只生生用平板，透過數位工具推動學生熟練科技應用，實現教育數位轉型。從職業試探課程數位化，在家就可以職涯試探，每年百場新興科技產業體驗，提升技職校園數位基礎，設計數位實習課程，更培養學生應用科技及數位能力，提升因應全球產業發展的數位科技競爭力。

推動4創鼓勵永續美感

另也給予學生自發探究學習和鼓勵創新精神，推動4創（創意、創新、創客、創業）計畫，「自發創新」讓創意發想落實為實際行動，唯一與智慧財產局及中華民國專利師公會合作推動專利素養教育，獎勵師生投入創新研發及申請專利證書，使創意的實踐具有法理上的依據，培育學生自發創新的能力，在未來領導產業永續發展，對產業升級發揮實質影響力。

「人文美感」面向則首創技職教育納入人文涵養及美學素養，提升永續社會素養及引導美感體驗，全國唯一倡議「技職社會責任VSR （Vocational Social Responsibility）」精神，鼓勵發揮技職專業解決問題、服務社會的理念，從技職校園雙語美感情境營造，在科技發展之中，從人文美感出發，自然而然的產生人我一體的社會責任永續力。

「國際專業」全面推動技職教育國際化，增強國際移動能力，強化國際文化涵養，同時推廣雙語學習情境及深化專業英文暨職場英文體驗，透過辦理跨國際專案設計活動，邀請美國、日本、英國、澳洲、芬蘭、德國等國，創造國際交流的機會，每年選送百名本市績優師生赴國外見學研習，以期學生未來能夠鏈結國際產業發展，展現出專業頂尖人才的全球力。（新北市教育局廣告）