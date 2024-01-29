在即將到來的春節假期，讓我們遠離城市的喧囂，在充滿迷人景點的新北市淡八及安坑，沉浸於古老故事與自然風光裡，來一場豐富的歷史及生態之旅。

來到淡水，彷彿進入歲月之扉、光陰之戶，默默敘說著北台灣曼妙的發展歷史，自西元1858年清朝與西方列強簽訂天津條約，開港通商後，淡水便成為台灣北部最重要的通商港口。在這片充滿故事的土地上，如夢似幻地穿越有300多年歷史的古蹟建築紅毛城，參訪過程宛如閱讀一本被時間描繪的繪本，每一頁都是歷史故事的深沉注釋、見證著台灣多元文化的交匯。

走訪被在地人暱稱為「小白宮」的前清淡水關稅務司官邸，當面向淡水河、遠眺觀音山時，那一瞬間似乎也能感受到160多年前，淡水正式開關徵稅，開埠設關的繁榮光景；探索一滴水紀念館，體悟日本「滴水」禪師的禪宗思想，崇尚珍惜萬物資源，就算只是微不足道的一滴水，也當物盡其用。

淡水老街穿梭時光隧道

漫步在由一座座閩式、洋式及日式舊建築組成的淡水街道上，好似穿越了時光隧道，感受古老與現代的融合之美，更可在傍晚時分，乘著淡海輕軌到漁人碼頭，欣賞夕陽落入海面的美景。

此外，更加引人入勝的生態體驗，當您踏足淡水河畔的紅樹林自然保留區，切記輕輕蹲身，細心凝視水筆仔密林，彷彿步入神祕的奇境。在濕地中，魚、蝦、蟹與水鳥等生物自由自在地共舞，勾勒出大自然的生動畫卷。原來自然如此親近，一場心靈之旅展開，讓您沉浸在這片奇妙的自然之境。

八里左岸淨化身心靈

八里，是考古與自然的完美交融地，早期因為漁業資源豐富，並擁有大片可耕種的河濱平地，很早就有原住民於此定居，是淡水河口最早發展的商港，後期港口因為淤積而漸漸沒落，但也因此保留濃厚的人文氣息及豐富的自然資源，和淡水河右岸各自呈現不同風貌。

淡水漁人碼頭是欣賞夕照的絕佳地點。（圖／新北市觀旅局提供）

如果您是熱愛騎行運動的朋友，從八里渡船頭到十三行博物館之間約達四公里的自行車道，猶如是一段淨化身心靈的幸福旅程。當陽光灑落海風輕拂，沿途風景如詩如畫，絕對是最佳的旅行體驗。

到達終點站之後，建議可探訪北台灣第一座以考古為主題的十三行博物館，1955年，一架空軍飛機行經此處，因為飛機上的儀器出現磁力異常反應，而發現了十三行遺址，接著考古學家們持續探勘研究，經過一番努力而後建立這座博物館。在這裡，您可以隨著歷史的韻律，穿梭於先民的足跡之間，並發掘那些蘊含古老而神祕的寶藏。

渡船頭老街大啖美食

逛累了可以回到八里渡船頭老街，位在港口旁的街道匯集著各式各樣的美食攤販，無論是著名特產「孔雀蛤（又稱淡菜）」、炸得金黃酥脆的雙胞胎、窯烤胡椒餅、蝦捲、炸花枝丸等，都是值得品嘗的好滋味。飽餐一頓後可乘著渡船，欣賞淡水河岸的美景。

安坑輕軌站打卡拍美照

甫通車的安坑輕軌頂著金黃色的華麗外型現身，而為安坑輕軌量身打造的故事繪本《跟著螢火蟲去旅行》，書中角色也化為最萌的裝置藝術，在雙城站至景文科大站之間設置多座可愛的拍照打卡點。帶您來到新店十四張，以農村歷史為主題的十四張歷史公園，以穀倉遊戲塔為中心，10多種遊具讓大小朋友盡情放電。見證十四張區域發展興衰的最古老土地公廟腔伔身z說著悠悠歷史，守護眾生，無論你是當地居民，還是遠道而來的遊客，都能在參拜斯馨祠的過程中，找到一份安心與寧靜。

一年一度的春節假期，不妨讓自己沉浸在淡水、八里及安坑的美麗中，感受濃厚的歷史底蘊和大自然的清新氣息。無論是探尋古蹟、品味美食，或是與家人共度自行車遊，都將是您最佳的旅遊選擇。（新北市觀旅局廣告）