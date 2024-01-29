農曆春節即將到來，許多人過年期間都會到廟宇祈福、求財、求平安，而富貴發達更是大家最大願望，新北市有許多知名求財運廟宇，如中和烘爐地南山福德宮、萬里金山財神廟、石碇五路財神廟等，每年吸引滿滿香客祈願。過年來求財運，記得準備零錢以「小錢換大錢」，借神力增旺財運，更要摸摸廟裡的金元寶添財氣，讓新的一年「好運、財運龍總來」。

〈南山福德宮〉 錢母錢滾錢 摸元寶添財

烘爐地南山福德宮是北台灣求財最旺的土地公廟，高108台尺的巨型土地公像，右手持拐杖、左手捧金元寶，是烘爐地遠近馳名的地標，南山福德宮春節期間將發放8萬份發財金，寺廟24小時全日開放，許多人都特別來求開運錢母，附近並設有步道，民眾參拜之餘也可以登山踏青。

廟內銅鑄土地公手中的金元寶被信徒摸得閃閃發亮，還能換錢母，將硬幣投入土地公手中的金元寶，袖口就會掉下一枚母錢，用以增生錢滾錢。香客也可摸土地公鬍子求長壽、摸拐杖求祿位、摸元寶帶來好財運。祈福後順道華新街打牙祭，緬甸小吃及南洋風味美食，銅板價就能享受好滋味，「緬甸小吃店」和「日發巴拉打印度烤（煎）餅專賣店」都是在地知名店家。

〈金山財神廟〉 財神銀行 擲筊借發財金

金山財神廟座落於新北市金山、萬里兩區交界的公館崙山腰，取其「坐擁金山，遠觀萬里」的含意。金山財神廟香火鼎盛，為服務廣大信眾，擴建新廟於2024年元月安座，新廟外觀紅黃相間、內殿天花綴飾古銅錢，正殿特別設計五層元寶山財神神龕，主祀五路財神，二樓陪祀文財神比干、武財神趙公明，三樓陪祀千手觀音菩薩。

金山財神廟最特別的是廟裡的「財神銀行」，廣施財神爺開運錢，廟方還自行設計了銀行存摺，也就是財神銀行貸款卡，上面詳細記錄每次貸款日期、開運錢金額、還願日期和還願金額。（圖／新北市民政局提供）

金山財神廟除了有財神爺供大家請財氣，最特別的是廟裡的「財神銀行」，廣施財神爺開運錢，廟方還自行設計了銀行存摺，也就是財神銀行貸款卡，上面詳細記錄每次貸款日期、開運錢金額、還願日期和還願金額。

想借母錢的香客，可擲筊向財神借發財金，每一聖筊可借100元，最多可借300元，將所借得的現金存入常用的銀行戶頭，即可作為開運母錢，發揮母錢生錢的財神威力。

金山財神廟離金山老街不遠，也可順道一遊。老街旁的中山溫泉公園內並有泉質不錯的黃金湯池可泡腳，鄰近又有停車場好停車，是冬天很值得出遊的景點。

〈五路財神廟〉財神爺發紅包 沾沾喜氣

石碇五路財神廟主祀五路財神，位於石碇區台106縣道旁大湖格路上，正殿座朝元寶山，四周環抱溪流如同源源不斷的財水，廟殿內外處處可見金元寶，不論是栩栩如生的龍柱、氣派非凡的大金爐、金碧輝煌的拜亭、樓柱雕花等，均以圓滾飽滿金元寶裝飾，充滿財喜，求財人潮絡繹不絕。

每年春節期間，廟方都會舉行虎爺換錢母、擲筊求發財金活動，大年初五早上10點，還有財神爺發紅包，預計將發出近百萬元紅包，邀請大家來沾沾財神爺的喜氣。

石碇除廟宇香火鼎盛，也是大台北地區最重要的水源保護地區，有依山傍水而建的吊腳樓、全台灣碩果僅存的不見天街，濃郁的茶香、豆腐香氣也醞釀出在地獨有的氣味。參拜完財神廟，可順路石碇老街，品嚐當地人推薦的豆腐提拉米蘇、體驗手拉麵線，或到永安里看千島湖及製茶體驗、絹印食蛇龜環保袋等，感受山城寶地的慢活時光。（新北市民政局廣告）