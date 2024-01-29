成立12年的新北協拍中心，至今協助超過6820件協拍服務，為持續推廣影視協拍量能，新北協拍中心串聯九份、十分、猴硐、林本源園邸、空軍三重一村等地，推出「經典星光大道」、「都會星光大道」、「青春山海線影視大道」3條「影視朝聖之路」，除行銷新北之美，也引領遊客進入電影場景。

走訪場景 體驗時代氛圍

新聞局說明，「經典星光大道」串起1980年代台灣新電影浪潮，經典作品如《悲情城市》、《戀戀風塵》及《無言的山丘》，帶大家尋訪九份老街、本山五坑、猴硐車站與十分車站等景點，遊客可以穿上唐裝、旗袍走訪電影拍攝地，模仿經典電影片段拍照打卡，體驗穿越時空的復古遊趣。

「都會星光大道」走訪《斯卡羅》、《血觀音》、《國際橋牌社2》取景地，感受林本源園邸、空軍三重一村、板橋435藝文特區在鏡頭下的魅力，讓大家在實地走訪影視場景之餘，體驗不同時代氛圍，也能深刻體會到當地豐富的人文底蘊。

淡水景致 躍上國際銀幕

「青春山海線影視大道」則以北海岸一帶的知名人文古蹟與自然風景為主，循著《不能說的秘密》、《斯卡羅》、《茶金》、《國際橋牌社1》等知名作品的腳步，漫步麟山鼻木棧道、紅毛城、小白宮、海關碼頭等場景。

「都會星光大道」走訪《血觀音》、《斯卡羅》等知名影視作品取景地「板橋林本源園邸」，保存完整的園林建築成為熱門的拍攝場景 。（圖／新北市新聞局、新北市觀旅局、新北市協拍中心、林本源園邸提供）

此外，今年上映的好萊塢電影《Love in Taipei》也特別前往淡水滬尾藝文休閒園區取景，許多場景都在園區內拍攝，園區中美麗的純白建築與淡水河景致一一躍上國際銀幕。

協拍中心 活絡影視產業

新聞局表示，新北協拍中心自成立以來，致力以單一申請諮詢窗口、友善便利服務，提供國內、外影視團隊優質協拍服務，新聞局長張愛晶表示，新北市政府支持各大製作團隊前來新北市取景拍片，打造完善便利的影視製作環境，新北市協拍中心除創造友善拍片環境，協助許多影視團隊能夠在新北市取景與拍攝，也使得新北市的美麗風光及故事能有機會在螢幕上呈現，並活絡新北市經濟與影視產業發展。

金馬加持 打響城市名號

新北市協拍中心表示，從城市到鄉村、從山上到海邊，新北市不僅擁有豐富的自然風光，更是影視劇組的熱門取景地！剛結束的第60屆金馬獎多部佳作也選擇在新北市拍攝，包括《小曉》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《周處除三害》、《疫起》、《請問，還有哪裡需要加強》等熱門作品。

新北市協拍中心說，將持續 開發更多影視朝聖之路，致力透過影視作品提高城市能見度，並積極參與國際影視活動，讓更多國內外影迷看見新北之美。（新北市新聞局廣告）