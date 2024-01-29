龍年遊後龍 美食美景一把抓

後龍鎮東有客家西有閩南，還有平埔族文化在中央，多元族群造就後龍的多元飲食文化，民眾到後龍，海邊有知名海港海鮮餐廳、蚵嗲炸物等小吃，市區有廟口小吃，過年吃膩的大魚大肉，可以品嘗廟口火龍果芋圓、小店手搖飲，或是吃吃廟口小吃黑輪、蚵仔煎，另外市區也有經典麵店如德國麵館、市場麵店等。靠近台十三線豐富地區、台一線路旁則有運匠們最愛牛肉麵、牛肉鍋，切盤滷菜配牛肉麵，是人生一大享受。還有散落市區、郊區的甜點咖啡店獨具特色，過年抽一天到後龍放空自己，拜拜媽祖祈福開運，再約三五好友吃吃喝喝走走逛逛，龍年要開運，到後龍吃後龍，開春絕對好運一條龍。

客家圓樓一旁有環池步道、觀景弧形平台，是親子遊憩好去處。（圖／後龍鎮公所提供）

後龍走春～有龍則靈

好望角、水尾堤防、客家圓樓、英才書院、海角樂園、有山有海、有龍則靈，後龍鎮獨特地形，南側有半天寮好望角，可以欣賞海天一色的景觀，冬季只要沒有寒流，還是可以欣賞海天美景，還可以漫步過港隧道群，順道到山邊媽祖參拜。

而鄰近高鐵站有打卡景點客家圓樓，外觀是特殊圓樓造型倒映水色，館內則是台灣客家戲曲八音文化館，入內可以欣賞客家大戲的展覽，也可以換穿客家傳統服裝拍照，甚至有機會欣賞客家大戲彩排。

後龍鎮有人文、有美景，後龍溪出海口形成的海岸景觀，水尾堤防欣賞夕陽，都別具風味。新春不妨到後龍走走，龍年到後龍，好運一條龍。

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