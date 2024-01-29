屏東農漁牧產好物 履歷掛保證

恆春 洋蔥、胡麻、紅豆起司棒
屏東縣各農會為推廣在地農特產品，2023年研發推出新款伴手商品。恆春鎮農會的洋蔥、胡麻、紅豆3種起司棒，香脆濃郁口感，一根接一根越吃越爽口；竹田鄉農會的蜂蜜檸檬米乖乖，採用稻米、檸檬、香檬及蜂蜜等在地食材，清爽的酸甜滋味令人回味無窮。
屏東縣農會的屏東可可禮盒包括青芒果、紅豆、辣味、梅香4種口味，每種都是市面上少見的特殊口味。歡迎民眾到農會官網及線上通路選購。
高樹 蜜棗產量全國第一
屏東縣高樹鄉冬天產量最大宗的農產品就是蜜棗，因是水源保護區，優越地理環境成種植蜜棗最好的先天條件，也是全國棗園最密集的地方；清澈流水、近乎為棗樹量身訂做的日照與溫差，無霜害的冬日與讓棗樹落地生根的沙質土地，這裡蜜棗產量也是全國第一。
臨海的佳冬鄉轄內土地肥沃，農、漁產業蓬勃發展，其中又以蓮霧為大宗物產，佳冬鄉農會通過申請國產優良品牌水果「透紅佳人」蓮霧品質認證，建立以消費者為導向的經營理念，使消費者享受新鮮健康美味的黑珍珠蓮霧，同時成立「黑珍珠故鄉」直銷訂購中心，服務全省廣大消費者。
屏東縣優質水產，讓您食在安心，其中午仔魚油脂較一般魚類高出許多，肉質鮮美，細膩而爽口，經過三去三清處理，然後加上鹽水浸泡，經一夜風乾熟成後，可將魚肉中多餘的水分去除，將魚的油脂濃縮，口感更細緻，加倍呈現美味。
龍膽石斑 肉質細嫩鮮美
龍膽石斑魚肉質細嫩鮮美有彈性，魚皮含豐富膠質，有豐富營養如DHA、EPA、Omega-3不飽和脂肪酸與蛋白質；龍虎石斑魚排，適合老人小孩補充營養，無刺魚排拆封後可直接烹飪，便利又美味。
東港俗名「花殼仔」的櫻花蝦，是上天特別眷顧的寶藏，由於自身有發光體，在深海群體游動的感覺就像櫻花繽紛落下，故有此美名。特選東港獨產的櫻花蝦，口感酥脆，不論是料理、提味、當零食，各有獨特風味。
平埔黑豬 DNA溯源十多年
平埔黑豬歷經十多年DNA溯源，鮮嫩Ｑ彈的好肉，擁有極高品質的膠原蛋白含量，具有高保水性的肉質，不僅咬感軟嫩、嚼感Ｑ彈，食感也更多汁、更鮮甜，更具有產銷履歷認證，安心購買品質保證。
中央畜牧場創立於民國60年，自蘇增、蘇鵬兄弟接手以8頭豬養起，歷經50年不懈努力，持續整合發展，從進口貨櫃大豆玉米、調製飼料、篩選種原、飼育豬隻、加工肉品（品牌-家香豬）、沼氣發電，甚至開展中央農場（有機蔬果），成功建立中央畜產一條龍供應鏈。
和牧牧場專注養牛20年，負責人陳建良在學生時期就堅定人生的志向，成為一位「養牛農人」，從牧場生產、肉品分切場至銷售「一條龍」的標準作業，為消費者提供可追溯產品的生產管道，從牧場生產、分切場皆取得產銷履歷認證。
旅遊資訊
★保證責任屏東縣
寶島南方蔬果生產合作社
電話：08-7962960
★佳冬鄉農會
電話：08-8660012
★林邊區漁會
電話：08-8751130
★東港區漁會
電話：08-8323121
★屏安箱-鮮魚鋪專區網址
https://www.pingtung.farmer.
tw/list-2.asp
★平埔黑豬官網
https://odiva.com.tw
★中央畜牧場官網
https://www.pigbaby.com.tw
★和牧牧場官網
https://hemubeef.com/shop
（屏東縣政府傳播暨國際事務處廣告）
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