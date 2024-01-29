屏東農漁牧產好物 履歷掛保證

恆春 洋蔥、胡麻、紅豆起司棒

屏東縣各農會為推廣在地農特產品，2023年研發推出新款伴手商品。恆春鎮農會的洋蔥、胡麻、紅豆3種起司棒，香脆濃郁口感，一根接一根越吃越爽口；竹田鄉農會的蜂蜜檸檬米乖乖，採用稻米、檸檬、香檬及蜂蜜等在地食材，清爽的酸甜滋味令人回味無窮。

屏東縣農會的屏東可可禮盒包括青芒果、紅豆、辣味、梅香4種口味，每種都是市面上少見的特殊口味。歡迎民眾到農會官網及線上通路選購。

高樹 蜜棗產量全國第一

屏東縣高樹鄉冬天產量最大宗的農產品就是蜜棗，因是水源保護區，優越地理環境成種植蜜棗最好的先天條件，也是全國棗園最密集的地方；清澈流水、近乎為棗樹量身訂做的日照與溫差，無霜害的冬日與讓棗樹落地生根的沙質土地，這裡蜜棗產量也是全國第一。

臨海的佳冬鄉轄內土地肥沃，農、漁產業蓬勃發展，其中又以蓮霧為大宗物產，佳冬鄉農會通過申請國產優良品牌水果「透紅佳人」蓮霧品質認證，建立以消費者為導向的經營理念，使消費者享受新鮮健康美味的黑珍珠蓮霧，同時成立「黑珍珠故鄉」直銷訂購中心，服務全省廣大消費者。

屏東縣優質水產，讓您食在安心，其中午仔魚油脂較一般魚類高出許多，肉質鮮美，細膩而爽口，經過三去三清處理，然後加上鹽水浸泡，經一夜風乾熟成後，可將魚肉中多餘的水分去除，將魚的油脂濃縮，口感更細緻，加倍呈現美味。

龍膽石斑 肉質細嫩鮮美

龍膽石斑魚肉質細嫩鮮美有彈性，魚皮含豐富膠質，有豐富營養如DHA、EPA、Omega-3不飽和脂肪酸與蛋白質；龍虎石斑魚排，適合老人小孩補充營養，無刺魚排拆封後可直接烹飪，便利又美味。

東港俗名「花殼仔」的櫻花蝦，是上天特別眷顧的寶藏，由於自身有發光體，在深海群體游動的感覺就像櫻花繽紛落下，故有此美名。特選東港獨產的櫻花蝦，口感酥脆，不論是料理、提味、當零食，各有獨特風味。

午仔魚一夜干。（圖／屏東縣政府提供）

平埔黑豬 DNA溯源十多年

平埔黑豬歷經十多年DNA溯源，鮮嫩Ｑ彈的好肉，擁有極高品質的膠原蛋白含量，具有高保水性的肉質，不僅咬感軟嫩、嚼感Ｑ彈，食感也更多汁、更鮮甜，更具有產銷履歷認證，安心購買品質保證。

中央畜牧場創立於民國60年，自蘇增、蘇鵬兄弟接手以8頭豬養起，歷經50年不懈努力，持續整合發展，從進口貨櫃大豆玉米、調製飼料、篩選種原、飼育豬隻、加工肉品（品牌-家香豬）、沼氣發電，甚至開展中央農場（有機蔬果），成功建立中央畜產一條龍供應鏈。

和牧牧場專注養牛20年，負責人陳建良在學生時期就堅定人生的志向，成為一位「養牛農人」，從牧場生產、肉品分切場至銷售「一條龍」的標準作業，為消費者提供可追溯產品的生產管道，從牧場生產、分切場皆取得產銷履歷認證。

旅遊資訊

★保證責任屏東縣

寶島南方蔬果生產合作社

電話：08-7962960

★佳冬鄉農會

電話：08-8660012

★林邊區漁會

電話：08-8751130

★東港區漁會

電話：08-8323121

★屏安箱-鮮魚鋪專區網址

https://www.pingtung.farmer.

tw/list-2.asp

★平埔黑豬官網

https://odiva.com.tw

★中央畜牧場官網

https://www.pigbaby.com.tw

★和牧牧場官網

https://hemubeef.com/shop

（屏東縣政府傳播暨國際事務處廣告）