宜居台南 讓你敢婚願生能養

台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方！黃偉哲市長為了提升市民的婚育意願，減輕年輕父母在工作及經濟上的壓力，推動育兒福利政策，提高生育獎勵金金額、延長請領期限，並增加養兒育女家庭的援助，立志陪伴新生兒安康成長。

台南市政府為了提高生育率，各區戶政事務所不斷宣傳提高生育獎勵津貼，鼓勵民眾敢婚、願生與能養。（圖／台南市政府民政局提供）

提高生育獎勵金

台南市2023年再度釋出的育兒福利政策，對於設籍台南市2023年1月1日以後出生的新生兒，提供更為充足的支持。產婦首胎及第2胎的補助金額，由1萬元及1萬2千元提高至2萬元，表彰並慰勞媽媽們在懷胎生育過程中的辛勞，同時鼓勵年輕人在這座城市落地生根，提升台南市的生育率。

台南市政府民政局說明，新生兒在2023年1月1日以後出生的父母，只要其中1人設籍台南市連續6個月以上，胎兒出生後180日內，向台南市任一戶政事務所完成新生兒出生或初設戶籍登記，依產婦生產的新生兒個數，可申請生育獎勵金。

頭胎及2胎獲2萬元

頭胎及2胎的家庭都能獲得2萬元的獎勵金，第3胎及第4胎可獲3萬元，第5胎開始的每位新生兒，都有5萬元獎勵金。 台南市政府為了減輕年輕爸媽工作及經濟上的壓力，同時積極完善育兒環境，育兒津貼、托育補助等育兒福利，希望年輕人有感台南是宜居城市，「能生敢養、敢生能養」，鼓勵更多的年輕人，勇敢結婚、願意生育，一同迎接新生兒的平安健康成長。

（台南市政府民政局廣告）