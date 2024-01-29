第10屆台日交流高峰會in臺南

除了監督政府、協助市政推動，議會也可以是國民外交的推手，2024年第10屆台日交流高峰會將由臺南市議會主辦。臺南市議會第4屆議員就職已滿一年，在這一年之中，為讓議事更加順利，議會舉辦新任議員訓練營、經建考察等，協助議員更加熟悉議事狀況；臺南市議會也設置親子育兒空間、開放學生參訪並協助行銷農特產為農民發聲，用實際行動貼近民眾。

議會外交 走出國門與世界接軌

在後疫情時代，臺南市議會走出國門，和世界做朋友，積極拓展與其他國家的情誼，陸續與日本、印尼、韓國等國的城市進行交流。臺南市議會更將於日本藤枝市制70周年之際，到藤枝市拜訪並與藤枝市議會正式簽訂友好協定，可說是錦上添花。

第10屆台日交流高峰會訂於2024年7月29日、30日舉行，是繼2018年第4屆在高雄市舉辦後，第二次移師臺灣舉行。台日交流高峰會向來是日本、臺灣各地方議會及台日友好人士進行交流的重要平台，每屆都會發表主題宣言，是深化台日友誼非常重要的活動。為此，臺南市議會從一年多前就開始規劃準備，更準備印有市花蝴蝶蘭的文青風環保提袋、護腕滑鼠墊等精美又實用的紀念品，赴仙台參加第9屆日台交流高峰會，除了現場觀摩之外，也為第10屆的活動預告暖身。臺南市議會希望透過台日交流高峰會的舉辦，能提升臺南的國際能見度，為國際城市交流盡一份心力。

為民喉舌 讓議事運作更順暢

在第4屆臺南市議會的57席議員中，有15位新任議員，所占比例不小，加上議事運作、預算編列等專業項目不容易迅速清楚瞭解，所以議會辦理新任議員菁英專業成長營，包含法規探索、議事實務運作、預算審議與執行及市府局處業務介紹等共7門科目，讓新任議員馬上熟悉議事運作，也有連任資深的議員來旁聽，頗受好評。

議員們除了平時開會及參與各種實地會勘，也趁著休會期間前往其它縣市考察，如觀摩南方澳跨港大斷橋重建案、基隆新地標「基隆塔」等公共建設，透過專人解說與實際參訪，一方面更瞭解相關建設規畫，同時也可以作為市政監督之參考。

臺南市議會以行動支持農民，協助推銷農特產衝買氣。（圖／臺南市議會提供）

貼近民眾 議會變身可親好鄰居

近幾年，臺南市議會致力於以多元方式貼近民眾生活，拉近民眾與議會的距離。如大港國小「議起去議會-議會參訪」活動，讓小學生更認識議事規則及模擬開會，學生們分別擔任小市長、局處長及議員們的角色，不僅有施政報告，還有業務詢答，有模有樣，是民主教育向下札根的最佳展現。

去年因為水情不佳及晝夜溫差過大等原因，分別衝擊臺南市的稻米、蓮花及鳳梨產業，造成農民損失。臺南市議會以行動支持農民，特別召開農產行銷記者會為農民提升買氣。臺南市議會也在去年底新設立育兒親子空間，所有議員們不分黨派都認同有設置的必要，讓洽公民眾、有需求的議員與議會員工都可以使用，達成工作和家庭雙重角色上的平衡。

（臺南市議會廣告）