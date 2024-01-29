花蓮市公所致力於打造一個充滿歡笑、挑戰和共融的親子樂園，近年來推出了4座獨具特色的公園，成為花蓮的家庭休閒新亮點。無論您是當地居民或遠道而來的遊客，花蓮市的親子公園都是不可錯過的好去處。

結合海洋意象

位於花蓮兒童圖書館後方，是東部第一座適合親子及提供共融式遊具的公園，這裡有著沙坑、極限滑索、攀爬網、坐轉轉椅等多樣化的設施。孩子們可以在這個充滿活力的空間裡，從早到晚都玩得盡興。

「花崗山親子戲沙池」，花蓮市公園路40號。（圖／花蓮市公所提供）

藍色大鯨魚溜滑梯、越野障礙、攀岩牆，以及近20公尺大小的戲沙池，結合海洋意象，打造出一處令人陶醉的童話王國。孩子在這裡可以盡情玩沙、奔跑。

6公尺長頸鹿造型

以6公尺高的長頸鹿造型遊具為特色，加上溜滑梯、攀爬網、沙坑、盪鞦韆、搖搖馬等多樣遊具，這裡不僅可愛有趣，還富有挑戰性，是國小以下兒童的冒險天地。

以木作貓頭鷹為主題，提供簡易攀爬遊戲、高低溜滑梯，還有盪鞦韆等經典遊具。夜間照明則營造出安全的遊憩環境，讓大小朋友在這裡可以盡情嬉戲。

花蓮市公所的親子公園不僅受到當地居民的喜愛，也獲得外地遊客的讚譽。花蓮市長魏嘉彥歡迎您，到花蓮體驗這片充滿活力和歡樂的親子天地，與家人一同創造難忘的家庭時光。（花蓮市公所廣告）