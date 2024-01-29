你走到中年，放眼望向未來的工作，是否有一種謹慎、將就、不敢造次的感覺，籠罩在你心理？

其實，你的人生下半場，不必將就。從現在開始準備，永遠都不遲。

在從前一個事業退下，順利接軌職場第2曲線，3大要素是：明確的目標、健康的身心、財務無後顧之憂。

「退休（年齡）後的收入，最好只是補貼；如果還要去賺取生活費用，壓力就太大了！」科克蘭資本董事長楊應超接受商周採訪的這一天，他取消了其他所有的行程，因為直到2天前還在投入不分區立委選戰，喉嚨啞到幾乎發不出聲音。

從外資首席分析師，輾轉成為立委候選人，楊應超的「退休生活」忙得不可開交。

趁著任職的外商退出台灣，他提早在48歲急流勇退，在美國買下了夢想了20年的豪宅，原本準備過起悠閒的退休生活。

但才過了短短3個月，「真的是好山、好水、好無聊！」他真正體會到「退而不休」的必要，反而重新回到台灣，寫書、開專欄、當顧問、挑戰立委⋯⋯，開啟了比上班更多采多姿的下半場人生。

「所以現在FIRE，只談FI（財務自由），已經不談後面的RE（提早退休）了，」楊應超說。他口中的這4個英文字是Financial Independence, Retire Early的縮寫，也是近年興起的理財觀念。即使在一般人眼中，他在外資投銀累積的資產讓他一生無虞，但面對未來不確定性，他還是花了3年研究FIRE。直到他寫完《財務自由的人生》一書，才真正確信，這一套財務方案行得通。

尤其，在眼前的通膨時代，為了避免黑天鵝事件讓人措手不及，財務的準備必須更加長遠，存夠自由基金，才能安心的開啟下半場人生。

若退休代表不再有主動收入，究竟要存多少錢才夠用？第一步就是計算出自己能退休的「自由數字」。

也許不少人光憑感覺，訂下1千萬元、3千萬元的目標。但每個人的生活水準不同，關鍵是先掌握自己每個月的平均花費，才能正確計算出自由數字。

「如果不知道每年花多少，也就不知道存多少才夠用。最簡單的方法，就是要存到每年花費的25倍；如果每年開銷60萬元，就是存到1,500萬元，」楊應超沿用「4％法則」，最早是出自1998年美國三一大學（Trinity Univ.）3位學者提出，後來已成為FIRE運動的財務準則。

但財務自由，並非靠這筆自由基金坐吃山空，而是要持續投資。例如拿1,500萬元投資，年報酬率長期平均可以達到7％左右；每年扣掉支出4％，也就是60萬元，剩餘還有3％應對通膨並繼續投資。

為了讓數字更加具體，他盤點出五種退休方案。以最基本款的綠卡方案來說，若月薪5萬元，恐怕要存37年才能達到。但若是金卡B方案，賺得多也存得多，甚至可能不到40歲就安心退休。

「同樣的資本，早投資，一定比晚投資的回報來得多，」他認為光靠省錢，很難達到財務自由；所以思考退休，其實是「越早越好」，而且只要開始了，就永遠不嫌晚。

但投資想要高報酬，一定是高風險，他認為既然退休要善用時間，投資ETF或是指數基金，最為省事省心，投報率也不錯。如果資產多元，則可以學習橋水基金的「全天候投資組合」，股票30％、中期債券15％、長期債券40％、黃金與大宗物資各7.5％，以因應市場變化的風險。

不過即使錢存夠了，人生下半場卻隱含著高風險，就是高齡醫療與長照的需求。

「長照的需求不知什麼時候發生，可能一下子就吃掉你預備好的退休基金，」前金管會主委、政治大學風險管理與保險學系教授王儷玲舉例，也許你為退休準備了1,000萬元，但長照的花費可能就耗去600萬元，把原本的計畫都打亂。

加上現在全球人口結構改變，全球政府的退休金都在變少，雇主提供的企業退休金與員工福利也在下滑。勞健保等社會保險，只是最基本的保障，民眾更應該利用商業保險，才能發揮「用小錢換大錢」的效益。

「現行的長照險產品，甚至可以給付到保額的6倍，」王儷玲指出，雖然台灣即將在2025年邁入超高齡社會，但是金管會統計，至今全台長照險的投保率只有4％。她也認為，長照險也是越早買越划算，甚至40歲以前就應該開始規畫。

另一方面，台灣民眾普遍一人擁有多張壽險保單，可以先利用保單轉換機制，將壽險轉換成醫療保險或長照險。以她曾經擔任過3屆理事長的中華民國退休基金協會來說，就力推「保單健診」，由取得認證的退休理財規畫顧問（RFA）協助評估，做保障的缺口分析。

除了長照險，更積極的退休規畫還有「安養信託」，由受託機構提供財產管理服務。尤其是金管會推動的「信託2.0」計畫，可說是客製化契約，由機構代為支出、管理資產。

王儷玲舉例，「像是用『留房養老』（委託銀行包租代管房屋）做為資金，再由機構代購醫療服務、入住安養照護機構等，甚至實物給付，完全看當事人的需求來擬定信託契約。」

而且，信託並非只是富人的專利，基本額度門檻從30萬元起跳，「現在最低999元就可以簽約！」她說，可以選擇公股銀行或得獎機構，更有保障。

想要擁有圓滿人生，絕不能只拚上半場，導致開高走低。

做好財務規畫，你能更接近夢想。一如楊應超對退休人生的感想，「錢只是個工具，如何每天健康快樂，無拘無束的享受每一天，世界也因你更好了一點，才是你真正的目標。」

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