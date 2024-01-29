彰化縣一名女子阿信（化名），因為丈夫的（阿華）外遇問題，因此想要問神祭改，便找上一名男子阿成（化名），他自稱有通靈、畫符咒等異能、還擁有國術館證照，2023年1月11日下午2時許，阿成到阿信住家查看時，指稱阿信家的飲水機、床鋪都被下符咒，再藉口阿信家街坊鄰居太多，講話不方便，要求阿信到他家再說明。

阿信深信不疑阿成所說，認為他真的具有異能，便請女兒（A女）陪同前往阿成住處尋求幫助。母女倆到達阿成的住處後，阿成宣稱自己擁有高強異能，藉以形塑自己很厲害的人設，隨即要A女外出購買拜拜所需的「壽金」。

將A女支開後，阿成向阿信表示，自己擁有國術相關證照會「按摩術」，佯稱可以幫阿信按摩解除痠痛，阿信因而放鬆戒心，阿成獸慾大起伸將手伸進阿信衣服領口內，往下撫摸胸部，再以阿信膀胱不好為由，將褲頭拉下撫摸下體。

阿信雖隱約覺得有異，但認為阿成有厲害異能，因而不敢貿然拒絕、反抗，直到A女購買壽金回來，阿成才停止。阿成性慾並未因此滿足，竟再以同樣模式強制猥褻A女得逞。

同日下午4時許，阿成又以要斬斷阿華的外遇為由，邀A女陪同前去城隍廟拜拜，並對阿信表示，該廟比較陰，她不適合同行，A女則先載母親返家後，就前往與阿成會合，沒想到A女卻被載到汽車旅館。

此時，阿成佯稱要幫A女按摩做復健，A女一開始聽從他的指示，脫下自己外褲、上衣、內衣，雖覺得怪怪的，一度表示不想要再脫，但阿成仍拉A女上衣示意要脫掉，並動手將A女內褲脫去，多次撫摸其胸部、下體，並用手指強制性交得逞。

法院審理，阿成辯稱：我只有按摩阿信肩膀，沒有摸她胸部及下體；在我住處，我沒有幫A女按摩，在汽車旅館，我只有幫A女按壓她的屁股坐骨神經，沒有脫她衣物，沒有摸她胸部及生殖器，也沒有將手指插入她下體。

A女作證時指出，我買完金紙回來，有看到有看到他摸我媽媽，後來他叫我躺在椅子上並舉起右腳，然後就開始摸我，從右腳大腿一直往上摸，摸到下體陰部）。當下有覺得很奇怪嗎，但我沒有講什麼，因為他符咒很厲害，我會怕。

後來他有違反我意願，帶我到汽車旅館後，因為他說要做復健，加上他本身有從事道教類似乩童，所以我不敢反抗，我問他去汽車旅館做什麼，他叫我不要多問，叫我進去房間，叫我脫衣服，我說不要，他就將我衣服脫光，就開始摸我，還把手指插進去我的下體。

之後他跟我說，不能跟我爸媽講，也不能報警，這件事情只能我們2個知道，不然他符咒很厲害，要讓我死得很難看，我看到他都會怕。他都恐嚇說他符咒很厲害，說要讓我死，讓我嫁不出去。

法官審酌，阿成為圖發洩一己性慾，利用阿信母女希望解決阿華外遇問題，需要他幫助的脆弱心理，違反2人意願，予以強制猥褻及強制性交，侵害性自主權。

法官考量，阿信指稱，我之後看到他都會怕，覺得這個人很恐怖。我女兒事情發生剛開始，她都沒辦法工作，有工作給她做，但她被阿成用了之後，都要穿紙尿褲，影響工作，我認為阿成已毀掉女兒一生。

法官日前依法判決，阿成犯強制猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑1年2月；又犯強制性交罪，處有期徒刑4年10月。應執行有期徒刑5年6月。可上訴。

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